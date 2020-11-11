СМИ: партнерство Китая и России не ослабло на фоне смены власти в США

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство Китая и России становится все более зрелым и ничуть не ослабло на фоне смены власти в США. Об этом в среду пишет китайская газета Global Times.

"Китайско-российское стратегическое партнерство становится все более зрелым, оно ни на толику не ослабло на фоне смены власти в США", - пишет издание.

Как отмечает газета, "Китай и Россия имеют очень четкое, спокойное и осторожное понимание "нового мира", который западные страны ожидают под руководством нового правительства США во главе с демократами".

В материале отмечается, что многие западные СМИ интересуются "молчанием Китая и России по поводу победы" на президентских выборах в США кандидата от демократов Джозефа Байдена. Как пишет Global Times со ссылкой на китайских экспертов, "КНР и РФ ждут, когда Соединенные Штаты уладят все юридические споры и придут к окончательному бесспорному результату [выборов]".

Сотрудничество в рамках ШОС

Газета также пишет, что страны - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под руководством Китая и России будут еще более сплоченными в условиях пандемии и на фоне смены власти в Соединенных Штатах.

"Благодаря односторонности и протекционизму, которые продвигала администрация [действующего президента США Дональда] Трампа в течение последних четырех лет, развитие сотрудничества ШОС переживает золотую эпоху", - пишет газета. "Под совместным руководством Китая и России организация становится все более сплоченной. В посттрамповскую эпоху ШОС будет еще более сплоченной", - отмечает издание.

В материале также подчеркивается, что ШОС предстоит сыграть "новую роль в мире, который переживает пандемию и глубокие изменения внутри Соединенных Штатов - единственной сверхдержавы в мире". Как уточняет издание, страны - члены организации будут совместно бороться со второй волной COVID-19, содействовать постпандемическому восстановлению экономики региона. Кроме того, ШОС станет площадкой для урегулирования давних споров в регионе и деэскалации пограничной напряженности, пишет издание.

10 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. По итогам саммита была принята Московская декларация и ряд других документов.