Эксперт: Москва и Вашингтон при Байдене будут сотрудничать по отдельным вопросам

ТОКИО, 11 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Победа Джозефа Байдена на выборах президента США может открыть путь к сотрудничеству Москвы и Вашингтона по отдельным вопросам контроля за ядерными вооружениями, по проблемам Ирана и Ближнего Востока, хотя в целом в российско-американских отношениях вряд ли произойдет поворот к улучшению. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал политолог, автор ряда книг о России Тайсукэ Абиру, научный сотрудник одного из ведущих в Японии исследовательских и благотворительных центров - Фонда мира Сасакавы.

"После победы Байдена на выборах, - сказал он, - нельзя ожидать смягчения американских санкций в отношении Москвы. Вполне вероятно также, что критика в адрес России даже усилится по отдельным вопросам, например по теме прав человека и демократии, а двусторонние отношения в целом будут оставаться плохими".

"Однако США при Байдене на некоторых направлениях, как кажется, смогут найти общие интересы с Россией, - отмечает эксперт. - В первую очередь это проблема стратегической стабильности, в особенности контроля за вооружениями". Эксперт при этом особенно отметил вопрос о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"Он был принят в эпоху бывшего президента Барака Обамы, и Байден вполне может пойти на продление этого документа еще на пять лет без всяких дополнительных условий, на чем также настаивала Москва. Вероятность такой договоренности между двумя странами в деле контроля за вооружениями весьма велика", - считает Тайсукэ Абиру.

США при Байдене, полагает эксперт, могут также пересмотреть отношение к ядерной сделке с Ираном, из которой Вашингтон в одностороннем порядке вышел при президенте Дональде Трампе. "Возвращение к этой договоренности или проведение о ней новых переговоров, - отмечает политолог, - откроет возможности для сотрудничества с Россией и на этом направлении. Могут появиться и другие отдельные сферы кооперации с Москвой в регионе Ближнего Востока с точки зрения поддержания стратегической стабильности".