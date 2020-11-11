Пашинян заявил, что без соглашения по Карабаху была вероятность потерять Степанакерт

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Армения была вынуждена подписать соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, чтобы избежать военного коллапса. Об этом в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, данное решение принято после рекомендаций Генштаба и руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.