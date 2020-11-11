В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли ракетами район Донецкого аэропорта

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Украинские военные выпустили в среду утром пять ракет по северной окраине и пригородам Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 08:05 вооруженные формирования Украины выпустили четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) по терминалу донецкого аэропорта, еще одна ПТУР выпущена по селу Веселое к северу от Донецка", - цитирует сообщение представительства республики в СЦКК Донецкое агентство новостей (ДАН). По его данным, украинские военные открыли огонь с позиций в подконтрольном Киеву населенном пункте Опытное.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

В новость внесена правка (10:08 мск) - уточняется день недели в первом предложении, правильно - в среду.​​