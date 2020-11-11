{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли ракетами район Донецкого аэропорта

По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные выпустили ракеты с позиций в подконтрольном Киеву населенном пункте Опытное

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Украинские военные выпустили в среду утром пять ракет по северной окраине и пригородам Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 08:05 вооруженные формирования Украины выпустили четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) по терминалу донецкого аэропорта, еще одна ПТУР выпущена по селу Веселое к северу от Донецка", - цитирует сообщение представительства республики в СЦКК Донецкое агентство новостей (ДАН). По его данным, украинские военные открыли огонь с позиций в подконтрольном Киеву населенном пункте Опытное.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

В новость внесена правка (10:08 мск) - уточняется день недели в первом предложении, правильно - в среду.​​

Теги
УкраинаКризис на Украине
Выборы президента США - 2020
Особая роль Камалы. Почему вице-президент так важен для Америки Байдена?
Эта должность всегда считалась скорее формальной, но, кажется, сейчас все немного иначе
Читать полностью