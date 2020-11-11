Пенс призвал сенаторов-республиканцев к продолжению борьбы за победу на выборах

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс призвал сенаторов-республиканцев к продолжению борьбы за победу однопартийцев на прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборах. С таким призывом, как сообщила во вторник вечером газета The Hill , он выступил по итогам состоявшегося у него во вторник "закрытого ланча" с сенаторами от Республиканской партии, что стало первой его встречей с политиками-однопартийцами со дня проведения выборов.

"Сегодня состоялась прекрасная встреча с сенаторами! Сказал им: "Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не будет подсчитан каждый избирательный бюллетень за президента Дональда Трампа", - написал Пенс в Twitter по завершении ланча.

В своем послании в социальной сети он также указал, что борьба будет продолжена и за обеспечение большинства республиканцев в Сенате. "Увидимся на следующей неделе в Джорджии", - сообщил он.

Во вторник газета Politico сообщила о победе сенатора-республиканца Тома Тиллиса на выборах в штате Северная Каролина, что увеличило шансы республиканцев на сохранение их контроля над Сенатом. Победа Тиллиса принесла им 49 мест в верхней палате против 48 у демократов. Ожидается переизбрание и сенатора-республиканца Дэна Салливана от штата Аляска. Таким образом вопрос контроля над Сенатом будет решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в штате Джорджия, где на кону стоят сразу два места. Вот почему вице-президент призвал своих однопартийцев в верхней палате Конгресса к активизации усилий в Джорджии.

The Hill также сообщила, что Пенс, похоже, отказался от планов продолжения отдыха на острове Санибел (штат Флорида), куда он, вроде бы, намеревался вернуться в субботу. Теперь, по сведениям издания, он намерен подключится к юридическим усилиям Трампа, направленным на аннулирование итогов президентских выборов в ряде штатов. В офисе вице-президента пока не подтвердили эту информацию.