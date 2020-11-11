{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Международная конференция по беженцам в Дамаске. Видеотрансляция

В частности, участие в ней принимают Россия, Китай, Иран, Ливан, ОАЭ, Оман и Пакистан

ТАСС/Ruptly

В Дамаске проходит международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам.

В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.

Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, возглавляет на конференции спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Новые сообщения ↑
Асад заявил, что проблема беженцев для Сирии является национальной
Президент Сирии также заявил, что санкции США и Запада препятствуют созданию подходящих условий для возвращения беженцев в Сирию
Читать полностью