Международная конференция по беженцам в Дамаске. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

В Дамаске проходит международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам.

В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.

Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, возглавляет на конференции спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.