Филиппины вновь отложили расторжение договора о пребывании военных США в стране

ТАСС, 11 ноября. Власти Филиппин еще на полгода отложили расторжение соглашения с США о пребывании американских военных на территории страны. Об этом говорится в заявлении главы МИД Филиппин Теодоро Локсина, опубликованном в среду на сайте внешнеполитического ведомства.

"Президент Родриго Дутерте поручил мне передать со всеми соответствующими формальностями свое решение продлить приостановление прекращения договора о пребывании американских военных еще на шесть месяцев, что позволит нам выработать более углубленное, взаимовыгодное, эффективное и долгосрочное соглашение о дальнейшем развитии взаимной обороны", - указано в послании, адресованном помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену.

11 февраля Манила уведомила Вашингтон о прекращении действия двустороннего военного соглашения, которое действовало с 1998 года. Этим документом определялся статус пребывания американских военных на Филиппинах, а также регламентировался порядок проведения совместных учений. 2 июня Теодоро Локсин информировал о том, что Филиппины разрешили военным США еще полгода находиться на территории страны.

Расторжение договора последовало за отказом США выдать визу филиппинскому сенатору Рональдо дела Росе. В начале января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о бюджете, в котором, помимо прочего, есть положение о запрете на въезд в страну филиппинских политиков из-за судебного разбирательства в отношении оппозиционного сенатора Лейлы де Лима. В настоящее время она находится в тюрьме за нарушение закона об обороте наркотиков. Де Лима активно критиковала политику действующего президента Родриго Дутерте, в частности объявленную им войну с наркобизнесом.