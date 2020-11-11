NYT: на избирательных участках в США не выявили серьезных нарушений в ходе выборов

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. В ходе выборов и подсчета голосов в США не было выявлено серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат голосования. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times .

"В интервью и публичных заявлениях высшие должностные лица избирательных комиссий заявили, что выборы прошли на высшем уровне, несмотря на рекордную явку и осложнения, связанные с пандемией", - указывает издание.

По его данным, в некоторых штатах были зафиксированы нарушения, которые не могли бы оказать серьезное влияние на результат. Речь идет о случаях незаконного или повторного голосования, технических сбоях и ошибках при подсчетах.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.