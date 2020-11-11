Минск считает бесполезными призывы к бойкоту проведения ЧМ по хоккею в стране

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Белоруссия готова к проведению чемпионата мира по хоккею, который Минск должен принять совместно с Ригой в 2021 году, призывы бойкотировать мероприятие в республике не принесут желаемого результата. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании оргкомитета ЧМ-2021.

"В целом со стороны Республики Беларусь подготовка проходит в соответствии с планом и утвержденными сроками. Хочу обратить внимание на то, что попытки дискредитировать Республику Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент определенного шантажа и давления. Но мы к этому готовы", - сказал премьер-министр, слова которого приводит его пресс-служба.

Головченко заверил, что безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. "Поэтому все призывы к бойкоту, которые раздаются, не состоятельны", - подчеркнул премьер. Тем не менее, по его словам, белорусская сторона должна быть готова "к действиям в случае принятия решений об изменении формата проведения чемпионата, в том числе, к проведению его полностью на территории Республики Беларусь". По его словам, Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к проведению чемпионата в таком формате.

Он также предложил учитывать вопросы, связанные с эпидемической ситуацией. "Вероятно, она может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей", - заявил Головченко. Он добавил, что диалог с Международной федерацией хоккея (IIHF) проходит в конструктивном ключе.

"Международная федерация хоккея уже неоднократно заявляла о том, что какой-то перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеет место", - отметил премьер. Он сказал, что в ближайшее время ожидается доклад о работе группы экспертов, которая была создана Международной федерацией хоккея для оценки ситуации.

В пресс-службе IIHF ранее сообщили, что совет Федерации заслушает доклад экспертной группы по организации чемпионата мира ориентировочно 16 ноября. Минск совместно с Ригой должны принять чемпионат мира 21 мая - 6 июня. Власти Латвии отказываются проводить чемпионат мира совместно с Минском из- за политических протестов в Белоруссии. Минск, в свою очередь, заявлял о готовности организовать турнир самостоятельно.