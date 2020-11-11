МИД Казахстана отметил конструктивную роль России в урегулировании в Нагорном Карабахе

НУР-СУЛТАН, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана отмечает конструктивную роль России в достижении соглашения по Нагорному Карабаху и ее миротворческие усилия. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

"Высоко оцениваем заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Казахстана выразило надежду на то, что "азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.