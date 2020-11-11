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Асад заявил, что проблема беженцев для Сирии является национальной

Президент Сирии также заявил, что санкции США и Запада препятствуют созданию подходящих условий для возвращения беженцев в Сирию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад приветствовал в среду участников открывшейся в Дамаске Международной конференции по беженцам и временно перемещенным лицам, обратившись к ним по видеосвязи.

"Проблема возвращения беженцев на родину для Сирии выходит за рамки гуманитарного вопроса, это для нас национальная проблема", - заявил он, отметив при этом, что все больше сирийцев в последнее время хотят вернуться к родным очагам.

"Я обращаюсь со словами благодарности к российским друзьям за те огромные усилия, которые они приложили для созыва этой важной конференции перед лицом попыток Запада сорвать проведение форума", - указал Асад. Он осудил стремление Евросоюза и США политизировать проблему беженцев и использовать ее "как карту в политическом торге с Дамаском".

"Незаконные санкции Запада и экономическая блокада США препятствуют сирийскому правительству в создании подходящих условий для возвращения беженцев", - подчеркнул сирийский лидер. Тем не менее, по его словам, за последние годы сотни тысяч сирийцев смогли вернуться на родину.

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СирияАсад, Башар Хафез
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