Начальник Генштаба Армении назвал подписание соглашения по Карабаху крайней необходимостью

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Подписание соглашения по Нагорному Карабаху было крайней необходимостью, а решение об этом принято после всесторонней оценки ситуации. Об этом в среду заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян.

"Премьер-министр Никол Пашинян принял это решение по моему предложению, а также с учетом результатов всесторонней оценки ситуации. Это решение было крайней необходимостью", - отметил он в интервью "Общественному телевидению Армении".

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.