Белорусский политолог заявил о создании нового органа по диалогу оппозиции с властями

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил о создании нового органа, претендующего на то, чтобы представлять оппозицию в диалоге с властями. Об этом Воскресенский, который в прошлом был одним из координаторов штаба оппозиции и находился в заключении как организатор протестных акций, заявил белорусскому телеканалу ОНТ, разместившему в среду запись с его высказываниями в своем Telegram-канале.

"Органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение "Круглый стол демократических сил" в качестве оператора национального диалога от оппозиции", - сказал Воскресенский. Он добавил, что в ближайшее время команда "Круглого стола демократических сил" представит регламент и концепцию нового органа. "Речь идет уже буквально о нескольких днях", - пояснил политолог.

Воскресенский отметил, что созданный им орган взаимодействует с Координационным советом белорусской оппозиции. "Руководители так называемого Координационного совета оппозиции вступили в контакт с нашей командой, с командой "Круглого стола демократических сил" и уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права", - заявил Воскресенский телеканалу ОНТ.

Между тем пресс-служба штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико сообщила в среду журналистам, что Координационный совет белорусской оппозиции не ведет диалог с Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился 10 октября с экс-претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции для обсуждения конституционной реформы. После этого 11 октября стало известно об освобождении из СИЗО двух участников встречи - политолога Юрия Воскресенского и директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича. Воскресенский рассказал, что будет заниматься разработкой проекта новой конституции и освобождением других политзаключенных. Затем на свободу вышли еще двое сотрудников PandaDoc, адвокат Илья Салей и некоторые другие арестованные.