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Кризис в Сирии

Иран предложил создать международный фонд для восстановления инфраструктуры Сирии

Международное сообщество должно обеспечить необходимые условия для возвращения беженцев, заявил старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тегеран предлагает создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал в среду на Международной конференции по беженцам и временно перемещенным лицам старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

"Иран предлагает создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры", - сказал он. По словам Хаджи, "международное сообщество должно обеспечить необходимые условия для возвращения беженцев и восстановления их нормальной жизни путем увеличения объемов помощи, предоставляемых Сирии".

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске. В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.

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