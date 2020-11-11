Иран предложил создать международный фонд для восстановления инфраструктуры Сирии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тегеран предлагает создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал в среду на Международной конференции по беженцам и временно перемещенным лицам старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

"Иран предлагает создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры", - сказал он. По словам Хаджи, "международное сообщество должно обеспечить необходимые условия для возвращения беженцев и восстановления их нормальной жизни путем увеличения объемов помощи, предоставляемых Сирии".

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске. В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.