Литва направила Минску ноту о предоставлении официальной информации по инциденту на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. МИД Литвы направил Министерству иностранных дел Белоруссии ноту, в которой призвал предоставить официальную информацию об инциденте во время пуска атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы и в 50 км от столицы страны. Об этом в среду сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

"Как Литве, так и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной, основанной на фактах информацией о ситуации на БелАЭС", - говорится в документе.

Вильнюс просит Минск предоставить сведения об имевшем место, согласно СМИ, в ходе работ по энергетическому пуску станции в воскресенье пожаре на трансформаторах напряжения. "Ожидаем ответа на вопросы о причинах инцидента и его последствиях для процедур пуска АЭС и обеспечения ее безопасности", - говорится в ноте. Как в понедельник отмечало Министерство энергетики Белоруссии, по результатам испытаний БелАЭС придется "заменить некоторое электротехническое оборудование".

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Этот пропуск был приостановлен 7 ноября с энергетическим пуском первого блока БелАЭС.

В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.