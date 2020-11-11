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В центре Еревана начались стычки между противниками Пашиняна и полицейскими

Ранее 17 политических партий созвали митинг в центре города с требованием отставки премьера
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© Станислав Красильников/ТАСС

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Столкновения между теми, кто выступает за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и полицейскими начались в среду после полудня на площади Республики в центре Еревана, когда стражи порядка попытались задержать оппозиционных политиков. Прямую трансляцию с места событий ведут местные информационные порталы.

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Протестующие критикуют условия прекращения огня в Нагорном Карабахе, которые поддержал в том числе и Пашинян. Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки Пашиняна.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившегося положения.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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