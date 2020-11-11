СМИ: все оппозиционные законодатели Гонконга подают в отставку

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Пятнадцать депутатов 70-местного Законодательного совета Гонконга от продемократической оппозиции объявили о своем решении сообща подать в отставку в знак протеста против дисквалификации своих четырех коллег. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Ранее власти отстранили четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине новой резолюции Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Документ закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Он дает право мгновенно отстранять не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.

Это касается законодателей, выступающих в поддержку идей о независимости Гонконга, отказывающихся признавать суверенитет КНР над Гонконгом, способствующих вмешательству иностранных сил в дела Гонконга, а также совершающих иные действия, угрожающие национальной безопасности. Демократический блок расценил нововведение как "абсурдное" и подрывающее принцип "одна страна - две системы".

В среду власти дисквалифицировали в соответствии с этим документом четырех законодателей, которым летом избирком уже отказал в участии в выборах в состав парламента нового созыва из-за "непатриотичных взглядов". В частности, они призывали к введению международных санкций против Гонконга. Однако они автоматически продолжили свои полномочия, поскольку запланированные на 6 сентября выборы были перенесены на год по решению властей из-за пандемии коронавируса.

Как отмечают наблюдатели, новая резолюция позволит Пекину усилить контроль за политической ситуацией в этом специальном административном районе КНР и подавить здесь влияние оппозиции, которая прежде всячески пыталась блокировать принятие тех или иных "прокитайских" законопроектов.

30 июня текущего года ПК ВСНП принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По заверениям властей в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

Парламент Гонконга

Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент из 70 депутатов. Половина их корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.