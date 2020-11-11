ЕК подтвердила отсутствие изменений радиационного фона в районе БелАЭС

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает, что в процессе запуска БелАЭС имел место некий инцидент, однако подтверждает, что никаких изменений радиационного фона не выявлено. Об этом написала в Twitter в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"В контексте инцидента [на АЭС] в Островце я могу подтвердить, что никакого повышения радиационного фона не было зафиксировано Европейской системой радиационного мониторинга. Ядерная безопасность АЭС в Островце остается для нас вопросом первостепенной важности", - отметила она.

10 ноября министерство энергетики Белоруссии подтвердило факт временного прекращения поставки электроэнергии с Белорусской АЭС, однако подчеркнуло, что это произошло в соответствии с программой "Энергетический пуск". По его информации на данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время". По данным Белэнерго, "все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме".

В то же время ряд СМИ, в частности, в странах Прибалтики выступили с утверждениями, что на АЮС имел место локальный пожар на трансформаторной станции. МИД Литвы в этой связи в среду даже направил Минску ноту с требованием о предоставлении информации по "инциденту на АЭС".

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.