Эрдоган заявил, что Турция и РФ подписали протокол о совместном центре в Нагорном Карабахе

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в среду с утверждением, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня утром", - утверждает президент Турции.

Эрдоган также выразил надежду на то, что "в Сирии так же, как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир". "Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по будущему Сирии", - добавил он.

Кроме того, Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Турция "совместно с Россией займет свое место среди миротворцев в Карабахе". Он также сообщил, что Анкара "будет теснее взаимодействовать" с Баку.

Прекращение огня в Нагорном Карабахе

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Между тем 10 ноября пресс-служба азербайджанского президента сообщила, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта и создание "турецко-российского миротворческого центра" в регионе.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что создание на территории Азербайджана центра мониторинга в Нагорном Карабахе не прописано в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня и его условиях, а "является предметом отдельной договоренности". Отвечая на вопрос, какая именно территория упоминается в связи с возможным созданием центра, он подчеркнул, что "это не Карабах". По словам пресс-секретаря президента РФ, присутствие турецких миротворцев Нагорном Карабахе не предусмотрено.