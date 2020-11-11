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Reuters: в Саудовской Аравии на кладбище в Джидде произошел взрыв

По данным агентства Reuters, четыре человека получили ранения
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© AP Photo, архив

ТАСС, 11 ноября. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии. Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на греческого чиновника, среди пострадавших есть гражданин этой страны.

Как указывает Agence France-Presse (AFP), инцидент произошел во время церемонии, посвященной подписанию Компьенского перемирия 1918 года. Отмечается, что на церемонии присутствовали представители консульств различных стран, включая Францию.

"Ежегодная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны, которая проходила на немусульманском кладбище в Джидде с участием нескольких генеральных консульств, в том числе Франции, сегодня утром стала целью взрыва, <...> в результате которого несколько человек получили ранения", - цитирует AFP заявление министерства иностранных дел Франции.

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