"Дипломатический успех России". Мировые СМИ о соглашении по Нагорному Карабаху

Журналисты оценивают итоги очередного витка конфликта в Нагорном Карабахе и констатируют, что Москва продемонстрировала всему миру, что именно она, а не Евросоюз или США, смогла положить конец кровопролитной войне, закрепив за собой статус регионального арбитра. Мы выбрали самые интересные публикации зарубежных СМИ о ситуации на Южном Кавказе.
США
The Washington Post: "Предыдущие усилия положить конец боевым действиям в Нагорном Карабахе не привели к успеху. Развертывание российских миротворцев — значительный фактор сдерживания в продолжающемся там более трех десятилетий конфликте... Соглашение о прекращении огня сразу же вызвало протесты в Ереване... В столице же Азербайджана торжествуют. Поддержка Турции значительно изменила стратегический региональный баланс и проложила путь к успешным действиям Азербайджана. В соответствии с договоренностями Россия сохраняет плацдарм в регионе, а Турция наращивает свое влияние на важной с точки зрения прокладки нефтепроводов территории".
The New York Times: "Российские миротворцы начали во вторник развертывание на территории Армении, закрепив, таким образом, успехи Азербайджана в жестокой, продолжавшейся шесть недель войне, которая изменила геополитический расклад сил в этом неспокойном регионе. В столице Азербайджана Баку царило ликование, а в столице Армении Ереване испытывали горечь и гнев. С армянской стороны в конфликте, вспыхнувшем в сентябре после сохранявшейся четверть века напряженной обстановки в Нагорном Карабахе, погибли более 1300 солдат.
Азербайджану в основном сопутствовал успех в возвращении принадлежащих ему по международному праву территорий, находившихся под фактическим контролем Армении с 1990-х годов, когда между двумя странами возник конфликт. Президент России Владимир Путин объявил о том, что обе стороны согласились прекратить боевые действия в рамках соглашения, предусматривающего передачу земель Азербайджану, но сохраняющего контроль Армении над определенной территорией, включая столицу Нагорного Карабаха. На многие вопросы пока нет ответа, в частности на вопрос о том, каково будущее этого региона, какова конкретная роль миротворцев и насколько быстро азербайджанцы смогут заселить освобожденные районы".
Foreign Policy: "Выработанные при посредничестве России мирное соглашение и режим прекращения огня предусматривают, что Азербайджан сохранит за собой в Нагорном Карабахе часть отбитых у армян территорий... Договоренность последовала за чередой военных побед Азербайджана, которому поставили современные вооружения Турция и Израиль... Многие, как и вышедшие ночью на улицы (Еревана) демонстранты, считают нынешний исход победой Азербайджана и поражением Армении".
Radio Free Europe/Radio Liberty: "В Азербайджане празднуют победу, хотя есть и недовольные тем, что противник не разгромлен окончательно. В Армении демонстранты пытались свергнуть подписавшего соглашение премьера Никола Пашиняна, который заявляет, что решение заключить мир принял по требованию армии. Протестующие считают, что через пять лет Карабах после ухода миротворцев России перейдет под контроль Баку и для Армении это Брестский мир. В отличие от Ленина, революционер Никол Пашинян за это может заплатить карьерой".
The Wall Street Journal: "Армяне в разных странах мира в соцсетях с гневом обрушились на Пашиняна, называя его предателем. В некоторых сообщениях ему выражали благодарность за то, что он "остановил кровопролитие". Армянская ассамблея Америки, крупнейшая в США непартийная организация американцев армянского происхождения, указала в заявлении, что она "глубоко озабочена" выработанным соглашением...
"Вне зависимости от того, кому вы симпатизируете и кого вы считаете виновником конфликта, трудно себе представить, чтобы карабахские армяне чувствовали себя в безопасности под властью Азербайджана после того, что происходило прежде", — считает профессор университета Лей в штате Пенсильвания Армен Григорян".
Vox: "Россия и Турция, оказывавшая военную поддержку Азербайджану, получили больше влияния в регионе, а Армения оказалась слабейшим игроком... У армян остался контроль над столицей Нагорного Карабаха Степанакертом и над расположенными к северу районами, однако эксперты говорят, что эти территории не имеют стратегического значения. Фактически Армении оставлен номинальный политический контроль над столицей и над крайне урезанной территорией, и это практически все. То влияние, которое Армения оказывала на эти территории, осталось в прошлом.
Азербайджан, как сторона, победившая в войне, получил больше всего выгод. К 1 декабря Азербайджан будет контролировать несколько районов Нагорного Карабаха, которые должны быть переданы ему, а также город Шуша. Это означает, что под контролем Азербайджана окажутся важнейшие районы Нагорного Карабаха. Таким образом, соглашение о мире закрепляет победу Азербайджана...
Но Россия также оказалась победителем. Кремль будет держать в этом районе около 2 тыс. военнослужащих на протяжении пяти лет. По словам экспертов, их задача будет состоять в том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения азербайджанских войск и защищать Армению, поскольку у России имеется с ней соглашение. Эти силы будут также контролировать строительство дороги к Степанакерту, которая пойдет в обход Шуши, что подчеркивает утрату Арменией контроля над этим городом. Развернув там войска и получив больше влияния в процессе урегулирования конфликта, Россия, по мнению экспертов, обретает большее влияние в этом регионе, чем обладала до начала конфликта. Именно к этому Россия и стремилась, одержав также нечто вроде победы. Со временем это может принести пользу Армении, поскольку присутствие российских войск даст ей возможность восстановить собственные силы".
Associated Press: "Перемирие, если оно окажется долговечным, стало бы крупнейшим дипломатическим успехом России, которая, в отличие от остальных, видимо, добилась посредническими усилиями заключения соглашения, да еще находясь в трудном положении ввиду тесных связей с обеими сторонами. Турция, кажется, тоже показала себя неплохо, хотя еще не ясно, сможет ли она расширить зону своего влияния, обеспечив себе более значимую роль в мирном процессе...
Некоторые договоренности о прекращении военных действий, объявленные в течение последних шести недель, практически немедленно нарушались. Нынешнее соглашение, однако, соблюдается, и с момента вступления его в силу ни одна из сторон не сообщала о возобновлении огня...
Президент Владимир Путин лично объявил о заключении соглашения. Это произошло через несколько часов после того, как Азербайджан сбил российский вертолет над Арменией, два члена экипажа при этом погибли...
Россия, Франция и США — сопредседатели Минской группы, созданной ОБСЕ в 1990-х для содействия урегулированию конфликта, — несколько недель пытались добиться прекращения военных действий, однако эти усилия не привели к достижению значительного прогресса...
Иран, граничащий с Арменией и Азербайджаном, также приветствовал перемирие. Иран выражал тревогу из-за ранения людей и причинения урона домам от шальных мин и ракет, разрывавшихся в приграничных сельских районах".
Франция
Le Figaro: "В конечном итоге последнее слово всегда остается за Россией", — констатировал западный дипломат, который долгое время участвовал в урегулировании карабахского вопроса. Это полностью подтвердилось, когда лидеры России, Армении и Азербайджана глубокой ночью в понедельник подписали соглашение о прекращении огня. Оно делает Москву гарантом завершения боевых столкновений между армянами и азербайджанцами, в которых с 27 сентября погибли 5 тыс. человек. Оно также закрепляет роль арбитра, которую традиционно играл Владимир Путин и Россия на Южном Кавказе...
Однако над российским успехом нависла большая тень Турции, чье участие за счет поставок современного оружия и отправки наемников-джихадистов, а также региональные амбиции беспрецедентным образом проявились во время этого кризиса. В Анкаре и Баку трехстороннее соглашение немедленно охарактеризовали как победу, ясно дав понять, что азербайджанцы не остановятся на достигнутом, поскольку за эти семь недель наступательной операции они добились больше, чем за 25 лет переговоров (Минская группа ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса была основана 28 лет назад — прим. ТАСС).
Что касается Турции, то она продолжит получать выгоду от стратегического партнерства с Баку за счет коридора, который свяжет анклав Нахичевань, населенный азербайджанцами, но находящийся в Армении, с Азербайджаном. И уже вопреки заявлениям России и тексту соглашения, Анкара во вторник заявила, что хочет участвовать в контроле над миротворческой деятельностью".
Le Point: "Россия стала главным победителем, поскольку ей удалось исключить Турцию из дипломатической игры. Москва вновь становится региональным арбитром, и Путин получил ключ к окончательному урегулированию конфликта. Раньше в этом не было уверенности из-за неожиданного для России масштабного вмешательства Турции и мощной военной поддержки с ее стороны. Москве потребовалось много времени, чтобы оценить ситуацию... Теперь Россия вновь ставит себя в центр, говоря таким образом Армении: "Смотрите, если бы мы не вмешались, вы бы потеряли все".
Конечно, Турция оказывала Азербайджану военную поддержку, но дело не только в этом. Армения придерживалась советской модели, создав контратакующую армию с танками и артиллерией, тогда как ей следовало сосредоточиться на авиации и беспилотниках. Важную роль сыграли беспилотники, которые Турция в больших количествах поставляла азербайджанцам...
Эта история еще не окончена. Армии устали. Армения больше не может себе позволить жертвовать молодежью. Но нельзя исключать возобновления боевых действий, если преемник Пашиняна не признает заключенное им соглашение".
Le Monde: "Иногда именно так и происходит, когда в течение 44 дней войны кто-то лжет своему народу о реальном положении дел на поле боя: непонимание и гнев охватили Ереван в ночь с 9 на 10 ноября, вскоре после объявления о "полном прекращении огня" в Нагорном Карабахе, согласованном между Арменией и Азербайджаном под эгидой Москвы. Публикуя каждый день сообщения о победах и не готовя страну к мысли о военном поражении или перспективе политического соглашения, правительство Армении утратило доверие населения".
Германия
Süddeutsche Zeitung: "Президенты Алиев и Эрдоган могут быть довольны. Азербайджан отвоевал значительную часть своей территории.
Эрдоган тоже может расслабиться. Своей новой внешнеполитической авантюрой, которая завершилась успехом, он всего за несколько недель доказал, что с Турцией как с сильной в военном отношении региональной державой нужно считаться в регионе не только Средиземного, но и Черного моря. Анкара теперь также имеет право голоса на Кавказе.
Однако в Турции должны учитывать еще кое-что: они не могут совладать с человеком в Кремле. При нынешних обстоятельствах все выглядит так, будто Путин в значительной степени сам принимает решения по Нагорному Карабаху. Сразу после подписания соглашения о прекращении огня он отправил российские войска. Они должны разделять враждующие стороны. Этим молниеносным действием Путин ясно дал понять, за кем остается последнее слово на Кавказе — за Москвой".
Bild: "Все произошло без ЕС и НАТО, даже без ОБСЕ, которая вела переговоры по конфликту с 1992 года, но теперь оказалась за рамками процесса. Это был полный провал. Один человек вышел победителем — президент России Владимир Путин добился прекращения огня на переговорах с лидерами Азербайджана и Армении".
Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Долгое время казалось, что наступление Азербайджана на Армению при поддержке Турции будет сопровождаться сокращением российского влияния на Южном Кавказе. Оказалось, наоборот.
В армяно-азербайджанской войне из-за Нагорного Карабаха появился неожиданный победитель: президент России Владимир Путин. В последние несколько недель казалось, что война приведет к снижению российского влияния на Южном Кавказе. Призывы Москвы прекратить боевые действия оставались без отклика, как и призывы западных государств. Турция твердо стояла на стороне Азербайджана в политическом и военном плане. И поэтому с наступлением азербайджанских вооруженных сил ее влияние в регионе, казалось, также росло. В Москве многие задавались вопросом, почему российское руководство наблюдало за этим отстраненно. Стало ли развитие событий сюрпризом для Москвы? В России не знали, что делать?
Вполне возможно, что такие предположения вовсе не были ошибочными. Но Москве удалось повернуть ситуацию в свою пользу. Влияние Турции либо было сильно переоценено, либо Кремлю удалось его нивелировать. В понедельник Анкара выдвинула идею создания двусторонней турецко-российской рабочей группы по урегулированию конфликта. Президент Эрдоган сказал, что Азербайджан будет продолжать борьбу до тех пор, пока Нагорный Карабах не будет полностью завоеван. Спустя несколько часов стало известно о прекращении огня, соглашение было заключено без участия Турции.
Размещение российских миротворческих сил на территории Азербайджана, о чем говорится в соглашении, — большой успех Москвы. Таким образом, возрастает ее влияние в бывшей советской республике, которая до сих пор всегда сохраняла дистанцию от России. Кроме того, возникает вопрос, какие аргументы или рычаги удалось использовать Путину, чтобы убедить Алиева прекратить боевые действия в тот самый момент, когда в пределах досягаемости было взятие стратегически важного города Шуша".
Великобритания
The Daily Telegraph: "Возможно, Кремлю и удалось обеспечить мир на Южном Кавказе своим соглашением о прекращении шестинедельного конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, однако победителем в войне стала Турция. Война также показала, что имеющееся у России пространство для маневра на Южном Кавказе ограничено. Ей нужна поддержка Турции, пусть даже держащейся на заднем плане, чтобы обеспечивать стабильность.
Кремль дважды пытался ввести режим прекращения огня, и оба раза он нарушался. Лишь теперь, когда война приближалась к завершению и несколько тысяч человек были убиты, Кремлю удалось осуществить свой замысел с мирным соглашением, и важную роль играют 2 тыс. военнослужащих из российского миротворческого соединения. Что касается Запада, то, похоже, ему было решительно все равно…
Кавказ — место, где пересекаются сферы влияния России и Турции, но до недавнего времени Америка и ее союзники очень активно поддерживали там дружественные политические силы — и не только для того, чтобы обеспечить себе энергетический коридор из расположенных восточнее стран, богатых нефтью и газом. Теперь дуэт Путина и Эрдогана вновь показал, что, когда на смену политике жеста приходит политика силы, мастерство на его стороне".
The Guardian: "Как говорят аналитики, заключенное при посредничестве России соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе сделает новыми важнейшими силами на Южном Кавказе Москву с Анкарой, переписавших армяно-азербайджанские гарантии безопасности при бросающемся в глаза отсутствии Запада.
Миротворческая миссия, пожалуй, станет крупнейшим по масштабам российским вмешательством в регионе со времени войны в Грузии 2008 года. Россия сопротивлялась этой роли несколько недель, пока не стало понятно, что Азербайджан может вскоре захватить весь Нагорный Карабах. Теперь все внимание приковано к российским миротворцам в Нагорном Карабахе, которые играют ключевую роль в поддержании непрочного перемирия".
The Independent: "Это соглашение стало также очередной значимой дипломатической победой Кремля, пытающегося в последние годы восстановить статус глобального дипломатического игрока, без которого нигде не обойтись. Однако договоренность означает поражение для Армении и может положить конец политической карьере Пашиняна, пришедшего в власти в 2018 году на волне народного протеста".
Италия
Corriere della sera: "Заканчивается молниеносная война Эрдогана, побеждает долгий мир Путина. После 45 дней военных столкновений во избежание новых жертв Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. С этим документом российский лидер ставит точку в конфликте, который занятые выборами США проигнорировали. В Европе не сумели предложить путь урегулирования, несмотря на инициативы французской стороны… Вполне вероятно, что за поддержанием мира не будет наблюдать европейская миссия ОБСЕ, и это еще раз доказывает, что в регионе реальное влияние делят Россия и Турция".
Il Messaggero: "Россия выходит победительницей из этой взрывоопасной ситуации, которая грозила подорвать весь Кавказский регион. Для всех, не только для Турции, но и новых западных лидеров, включая Джозефа Байдена, должно быть предельно ясно, что на постсоветском пространстве командует Кремль, который не допускает внешнего вмешательства".
Швейцария
Le Temps: "Вместе с Анкарой Россия стала главным победителем при заключении договоренности о прекращении огня на Кавказе. Американцам и европейцам остается только считать очки.
Вопрос "урегулирован" без него. В то время как Дональд Трамп все еще занят тем, что моет пол Белого дома для своего преемника Джозефа Байдена, пушки в конце концов замолчали в Нагорном Карабахе.
Американский президент ничего не сделал, чтобы предотвратить эскалацию убийственного конфликта между Арменией и Азербайджаном. По прошествии шести недель он не сделал также ничего, чтобы его остановить. Россия и Турция делают ход и продолжат рисовать то, что будет дипломатическим пейзажем завтрашнего дня в ущерб Западу…
После того как появилось соглашение по Нагорному Карабаху (где Турция занимает существенное место, хотя и оставляет первую роль Москве), было забыто достопочтенное Минское соглашение, которому четверть века. Таким образом, ясно: как Франция, так и США в очередной раз поставлены вне игры.
Стало понятно: Южный Кавказ — это территория "естественных" исторических действий для этих двух стран в гораздо большей степени, чем для Вашингтона или Парижа. Россия зашла туда как бы пятясь, поскольку хотела пожалеть двух своих старых друзей, каковыми являются Азербайджан и Армения. И тем не менее, дав Армении увязнуть до абсурда в этой войне, приняв меры предосторожности, чтобы не противостоять намерениям Азербайджана, поддерживаемого Турцией, а затем получив согласие на отправку российских солдат, чтобы играть роль арбитра, Москва выигрывает на всех досках. Для Байдена же, как и для Эмманюэля Макрона, партия здесь уже проиграна".
Чехия
Mlada fronta Dnes: "Если соглашение (о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе) рассматривать как чью-либо победу, то это победа России. Это совершенно точно не капитуляция Армении. Хотя именно так произошедшее представляет Азербайджан. Его первоначальной целью было отвоевать всю территорию Нагорного Карабаха. В действительности он получит только районы, оккупированные Арменией на азербайджанской территории. В соглашении отсутствует определение собственно территории Нагорного Карабаха".
Aktualne: "Мы должны спросить себя, кто же стал победителем при заключении мирного соглашения. Россия, однозначно. Она многие годы ждала, как можно использовать в своих интересах тянущийся с 80-х годов ХХ века конфликт… Москва продемонстрировала всему миру, что именно она, а не Евросоюз или США, смогла положить конец кровопролитной войне в Карабахе".
Словения
Delo: "26 лет назад вмешательство Москвы закрепило победу армян, захвативших не только Нагорный Карабах, но и немалую часть территории Азербайджана в непосредственной близости от него, а теперь произошло обратное: дипломатическое вмешательство России спасло армян от полного военного поражения.
Самой большой катастрофой для армян стал захват азербайджанцами второго по величине города Карабаха — Шуши, который находится всего в десятке километров от столицы НКР Степанакерта на стратегической высоте и рядом с единственной дорогой, соединяющей Карабах и Армению. После этого факта, который в понедельник пришлось признать и Еревану, стало ясно, кто победил в этой войне".
Болгария
Труд: "Около полуночи с понедельника на вторник в войне между Арменией и Азербайджаном была поставлена точка. Точнее, многоточие. Президент Ильхам Алиев и премьер Никол Пашинян подписали мирный договор, который прекращает военные действия. Еще более важно, что третьей стороной договора стала Россия. Это событие — новая глава в истории Кавказа, которая началась русским гамбитом".
Дума: "Достигнутое перемирие — несомненно, положительная развязка событий, но с различными последствиями. Очевидно, что для Армении это поражение, за которое она должна винить саму себя, так как близоруко недооценила Азербайджан и пренебрегла возможностью мирного урегулирования спора при посредничестве Москвы, проспав новую реальность (роль Турции)...
Азербайджан, очевидно, имеет основание ликовать, хотя и не добился окончательной победы. Он выполнил военную программу минимум, но не максимум: полностью прогнать армянские войска из буферной зоны. Объяснение этому — надежда решить проблемы за столом переговоров, а также опасение ухудшения ситуации из-за сбитого в понедельник над Арменией российского вертолета.
Основание для геополитического ликования имеет и Россия. Она парировала вмешательство Запада и сохранила доверие к себе со стороны Азербайджана и Армении. Довольна и Турция. Обе страны в решении проблемы Карабаха стали партнерами, усилили свои позиции, но именно это может привести к их столкновению в будущем — не только из-за Карабаха, но и в борьбе за весь Кавказ".
Турция
Anadolu Ajansi: "Успех армии Азербайджана в ходе 44-дневной контрнаступательной фазы вынудил Армению подписать соглашение о выводе войск с исторических азербайджанских земель…Турция с самого начала боевых действий заявила о полной солидарности с Азербайджаном и осудила действия Армении... Армения, попавшая в безысходное положение на фоне провалов на фронте, была вынуждена подписать соглашение с Азербайджаном о полном прекращении военных действий и выводе армянских сил с оккупированных земель".
Sabah: "Учитывая последние события в регионе, очевидно, что Азербайджан является победителем, Турция — реальным игроком, а Россия — доминирующей геополитической державой. Турция была и остается единственным реальным сторонником Азербайджана. Она предоставила Баку стратегическое и современное вооружение наряду с поддержкой, которая в значительной степени способствовала укреплению уверенности Азербайджана в себе и своей боевой мощи.
Условия мирного соглашения могут открыть новые возможности в регионе. До тех пор пока будет продолжаться координация и сотрудничество между Россией и Турцией, управление кризисом будет осуществимо. В целом соглашение о прекращении огня обеспечило необходимые условия для долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахской проблемы на справедливой основе и в соответствии с интересами народов обеих стран.
Отныне азербайджанское правительство будет инициировать процесс нормализации обстановки в освобожденных районах и разрабатывать систему возвращения перемещенных азербайджанских граждан. Теперь Армении придется смириться с новыми реалиями на местах, которые отражают законные притязания Азербайджана. В этом контексте может начаться нормализация и сближение отношений между Арменией и двумя ее соседями — Турцией и Азербайджаном. Обе стороны не должны упускать эту возможность".
Hurriyet: "Азербайджан также в полной мере воспользовался ситуацией с президентскими выборами в США. За исключением нескольких заявлений госсекретаря Майкла Помпео, у Вашингтона не было ни сил, ни времени, чтобы как-то давить на любую из сторон для прекращения вооруженного конфликта. Баку также видел, что реакция европейцев, в частности Франции, не сможет оказать реального воздействия на обе воюющие стороны.
Однако одним из важнейших факторов, изменивших ход игры, стала полная, безоговорочная и активная поддержка Турцией Азербайджана в его усилиях по освобождению своих территорий от армянской оккупации. Помимо огромной политической и дипломатической поддержки, турецкий генштаб и другие ключевые ведомства оказывали Азербайджану экспертную и иную помощь.
Турция успешно сыграла свою роль в конфликте и использовала свои уникальные отношения с Россией и обстановку на кавказском театре военных действий. Азербайджан все равно победил бы слабеющую армянскую армию, но турецкое вмешательство значительно ускорило достижение этой цели. Именно поэтому, как признают многие иностранные наблюдатели, ситуацию также можно назвать победой Турции".
Yeni Safak: "Известно, что есть еще одна страна, которая с тревогой следит за прогрессом Азербайджана в Карабахе. Это Франция. Комментарий Парижа о мирном соглашении вновь содержал пассажи, направленные против Турции. Они призывают Анкару прекратить "провокации" в Карабахе. Кроме того, бывший посол Франции в США Жерар Аро интерпретировал договоренности как "успех Турции, неудачу Ирана, поражение Армении и странное отношение России".
Япония
Asahi shimbun: "По мнению доктора Джэка Уотлинга из британского Королевского объединенного института оборонных исследований, главной особенностью военного конфликта в Нагорном Карабахе в этот раз стал тот факт, что серьезный урон Армении был нанесен не только в приграничном регионе, но и далеко в глубине территории Армении. По данным анализа, проведенного этим институтом, перед началом столкновений Азербайджан закупил у Израиля экспериментальные квазибаллистические ракеты LORA, а также обзавелся новейшими боевыми беспилотниками. До сих пор подобные вооружения были прерогативой крупных военных держав, но эта ситуация изменилась в результате снижения стоимости производства беспилотников. Теперь даже такая небольшая страна, как Азербайджан, способна обзавестись таким оружием".
Sankei shimbun: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал достигнутую при содействии России договоренность о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе очень тяжелым решением, а в Ереване, как сообщает агентство ТАСС, прошла многотысячная протестная акция несогласных с этим решением жителей Армении".
NHK: "Боевые действия между бывшими советскими республиками Арменией и Азербайджаном вокруг спорного Нагорного Карабаха, как ожидается, должны закончиться, поскольку было достигнуто соглашение о прекращении огня, также в регионе будут развернуты российские миротворческие силы. Однако в соглашении не рассматриваются такие фундаментальные вопросы, как, например, принадлежность Нагорного Карабаха, и существуют проблемы с долгосрочным поддержанием мира. В результате обострения конфликта многие мирные жители с обеих сторон были убиты и враждебные чувства в Армении и Азербайджане лишь усилились".
Китай
CGTN: "Россия выступила посредником в заключении исторического мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, чтобы положить конец замороженному ранее конфликту в Нагорном Карабахе, который вновь разразился семь недель назад. Армения, Азербайджан, Россия и Турция — действия этих стран по достижению мирного соглашения заслуживают одобрения. Москва и Анкара использовали свое влияние в обеих воевавших странах, чтобы побудить их лидеров к политическому разрешению конфликта вместо того, чтобы продолжать его военными средствами".
Renmin ribao: "С конца сентября этого года международное сообщество выступает активным посредником в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Однако в условиях переплетения интересов великих держав и продолжающейся стратегической игры будет очень трудно ослабить напряженность конфликта в ближайшее время. Исходя из сложившейся ситуации, вовлечение заинтересованных сторон в конфликт становится все более глубоким".
Индия
News18: "Соглашение (по урегулированию в Нагорном Карабахе), вероятно, будет рассматриваться как признак того, что Россия по-прежнему является главным арбитром в регионе, хотя масштабы участия Турции остаются неясными, а интерес Анкары к региону резко возрос. Турция решительно поддерживала Азербайджан, а Россия ранее заключила с Арменией договор об обороне и создала там военную базу".
Madras Courier: "Следует отметить, что три соглашения о прекращении огня, заключенные ранее при помощи России, Франции и США, потерпели крах. Однако нынешнее соглашение дает России возможность разместить свои войска и перекроить карту безопасности Южного Кавказа. Нестабильный регион также предоставляет возможности Турции, которая пытается утвердить свое влияние в этом районе. Оказывая военную поддержку Азербайджану, Турция теперь фактически держит бразды правления Южным Кавказом".
Израиль
Khorasan: "Важным аспектом этого соглашения стало включение пункта о создании коридора, соединяющего Нахичевань с территорией Азербайджана. Создание этого коридора работает на мечту Эрдогана о продвижении на восток. Другими словами, это соглашение и его последствия откроют дорогу Турции и при этом уменьшат зависимость Баку от Тегерана.
Окончание конфликта у наших границ само по себе является хорошей новостью. Размещение российских миротворцев может стать началом вывода или даже зачистки боевиков террористических группировок, которые были отправлены в регион при поддержке Турции после недавней войны в Карабахе. Но в целом кажется, что изменившиеся условия делают обстановку в регионе более выгодной для конкурентов Ирана, чем раньше".
Иран
Etimad: "Заявление, подписанное в понедельник вечером сторонами конфликта в Нагорном Карабахе при посредничестве России, является очень важным и беспрецедентным соглашением, которое рассматривается как позитивный шаг с точки зрения политики и прав человека. Однако на практике его реализация является непростой задачей. Соглашение сталкивается со множеством препятствий и имеет фундаментальные недостатки, которые могут привести к его разрушению.
- Неучастие самопровозглашенного правительства Арцаха. Соглашение подписано между Баку и Ереваном. В прошлом Минская группа неоднократно выдвигала предложения по урегулированию конфликта, которые не принимались из-за противодействия самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, или Арцаха. На сегодняшний день так называемая Нагорно-Карабахская Республика не поддерживает прекращение огня.
- Хрупкая ситуация в Армении. Правительство Никола Пашиняна подписало это соглашение в ситуации, когда его кабинет находится в хрупкой и нестабильной ситуации. Общественное мнение возмущено неудачей правительства, и даже президент Армении Армен Саркисян заявил, что не знал о переговорах по соглашению. Учитывая победу Джо Байдена на президентских выборах в США и его тесные отношения с армянским лобби в Конгрессе, не исключено, что со сменой правительства Вашингтон поддержит позиции армянских националистов, и это изменит ситуацию в Карабахе.
- Один из фундаментальных недостатков соглашения заключается в том, что в нем не упоминается политический статус Нагорного Карабаха. В составе Азербайджанской Республики он имел статус автономии. Регион должен обрести определенный правовой статус. Молчание о правовом статусе Нагорного Карабаха делает возможным возобновление конфликта в будущем.
- Гарантии России. Москва взяла на себя роль гаранта урегулирования в Нагорном Карабахе. Но реальность такова, что решение конфликта и проблем безопасности на Кавказе требует участия всех региональных государств. В одностороннем порядке Россия не может решить проблемы безопасности. Учитывая протяженность границ Ирана со странами Закавказья, а также интересы Турции в Азербайджане, позиции этих стран должны быть учтены в долгосрочном соглашении.
- Иностранные наемники. Одним из вопросов, не упомянутых в этом соглашении, является присутствие иностранных наемников, включая экстремистски настроенных боевиков. Азербайджан отрицал присутствие иностранных сил в этой войне, но существует множество свидетельств и документов, подтверждающих это. Боевики из Сирии могут создать серьезную угрозу безопасности стран региона.
- Минская группа. Минская группа не выступает в роли участника в новом соглашении. Кавказский регион играет особую роль для Европы. Естественно, США, Франция и европейские страны не согласятся с полностью российским планом урегулирования конфликта на Кавказе, и они заинтересованы в том, чтобы их соображения были также учтены".