"Дипломатический успех России". Мировые СМИ о соглашении по Нагорному Карабаху

Журналисты оценивают итоги очередного витка конфликта в Нагорном Карабахе и констатируют, что Москва продемонстрировала всему миру, что именно она, а не Евросоюз или США, смогла положить конец кровопролитной войне, закрепив за собой статус регионального арбитра. Мы выбрали самые интересные публикации зарубежных СМИ о ситуации на Южном Кавказе. США The Washington Post: "Предыдущие усилия положить конец боевым действиям в Нагорном Карабахе не привели к успеху. Развертывание российских миротворцев — значительный фактор сдерживания в продолжающемся там более трех десятилетий конфликте... Соглашение о прекращении огня сразу же вызвало протесты в Ереване... В столице же Азербайджана торжествуют. Поддержка Турции значительно изменила стратегический региональный баланс и проложила путь к успешным действиям Азербайджана. В соответствии с договоренностями Россия сохраняет плацдарм в регионе, а Турция наращивает свое влияние на важной с точки зрения прокладки нефтепроводов территории".

На эту тему Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

The New York Times: "Российские миротворцы начали во вторник развертывание на территории Армении, закрепив, таким образом, успехи Азербайджана в жестокой, продолжавшейся шесть недель войне, которая изменила геополитический расклад сил в этом неспокойном регионе. В столице Азербайджана Баку царило ликование, а в столице Армении Ереване испытывали горечь и гнев. С армянской стороны в конфликте, вспыхнувшем в сентябре после сохранявшейся четверть века напряженной обстановки в Нагорном Карабахе, погибли более 1300 солдат. Азербайджану в основном сопутствовал успех в возвращении принадлежащих ему по международному праву территорий, находившихся под фактическим контролем Армении с 1990-х годов, когда между двумя странами возник конфликт. Президент России Владимир Путин объявил о том, что обе стороны согласились прекратить боевые действия в рамках соглашения, предусматривающего передачу земель Азербайджану, но сохраняющего контроль Армении над определенной территорией, включая столицу Нагорного Карабаха. На многие вопросы пока нет ответа, в частности на вопрос о том, каково будущее этого региона, какова конкретная роль миротворцев и насколько быстро азербайджанцы смогут заселить освобожденные районы". Foreign Policy: "Выработанные при посредничестве России мирное соглашение и режим прекращения огня предусматривают, что Азербайджан сохранит за собой в Нагорном Карабахе часть отбитых у армян территорий... Договоренность последовала за чередой военных побед Азербайджана, которому поставили современные вооружения Турция и Израиль... Многие, как и вышедшие ночью на улицы (Еревана) демонстранты, считают нынешний исход победой Азербайджана и поражением Армении". Radio Free Europe/Radio Liberty: "В Азербайджане празднуют победу, хотя есть и недовольные тем, что противник не разгромлен окончательно. В Армении демонстранты пытались свергнуть подписавшего соглашение премьера Никола Пашиняна, который заявляет, что решение заключить мир принял по требованию армии. Протестующие считают, что через пять лет Карабах после ухода миротворцев России перейдет под контроль Баку и для Армении это Брестский мир. В отличие от Ленина, революционер Никол Пашинян за это может заплатить карьерой". The Wall Street Journal: "Армяне в разных странах мира в соцсетях с гневом обрушились на Пашиняна, называя его предателем. В некоторых сообщениях ему выражали благодарность за то, что он "остановил кровопролитие". Армянская ассамблея Америки, крупнейшая в США непартийная организация американцев армянского происхождения, указала в заявлении, что она "глубоко озабочена" выработанным соглашением...

Многие задаются вопросом, смогут ли армяне и азербайджанцы жить бок о бок в случае, если Нагорный Карабах вернется под азербайджанский контроль

"Вне зависимости от того, кому вы симпатизируете и кого вы считаете виновником конфликта, трудно себе представить, чтобы карабахские армяне чувствовали себя в безопасности под властью Азербайджана после того, что происходило прежде", — считает профессор университета Лей в штате Пенсильвания Армен Григорян". Vox: "Россия и Турция, оказывавшая военную поддержку Азербайджану, получили больше влияния в регионе, а Армения оказалась слабейшим игроком... У армян остался контроль над столицей Нагорного Карабаха Степанакертом и над расположенными к северу районами, однако эксперты говорят, что эти территории не имеют стратегического значения. Фактически Армении оставлен номинальный политический контроль над столицей и над крайне урезанной территорией, и это практически все. То влияние, которое Армения оказывала на эти территории, осталось в прошлом. Азербайджан, как сторона, победившая в войне, получил больше всего выгод. К 1 декабря Азербайджан будет контролировать несколько районов Нагорного Карабаха, которые должны быть переданы ему, а также город Шуша. Это означает, что под контролем Азербайджана окажутся важнейшие районы Нагорного Карабаха. Таким образом, соглашение о мире закрепляет победу Азербайджана... Но Россия также оказалась победителем. Кремль будет держать в этом районе около 2 тыс. военнослужащих на протяжении пяти лет. По словам экспертов, их задача будет состоять в том, чтобы не допустить дальнейшего продвижения азербайджанских войск и защищать Армению, поскольку у России имеется с ней соглашение. Эти силы будут также контролировать строительство дороги к Степанакерту, которая пойдет в обход Шуши, что подчеркивает утрату Арменией контроля над этим городом. Развернув там войска и получив больше влияния в процессе урегулирования конфликта, Россия, по мнению экспертов, обретает большее влияние в этом регионе, чем обладала до начала конфликта. Именно к этому Россия и стремилась, одержав также нечто вроде победы. Со временем это может принести пользу Армении, поскольку присутствие российских войск даст ей возможность восстановить собственные силы". Associated Press: "Перемирие, если оно окажется долговечным, стало бы крупнейшим дипломатическим успехом России, которая, в отличие от остальных, видимо, добилась посредническими усилиями заключения соглашения, да еще находясь в трудном положении ввиду тесных связей с обеими сторонами. Турция, кажется, тоже показала себя неплохо, хотя еще не ясно, сможет ли она расширить зону своего влияния, обеспечив себе более значимую роль в мирном процессе... Некоторые договоренности о прекращении военных действий, объявленные в течение последних шести недель, практически немедленно нарушались. Нынешнее соглашение, однако, соблюдается, и с момента вступления его в силу ни одна из сторон не сообщала о возобновлении огня... Президент Владимир Путин лично объявил о заключении соглашения. Это произошло через несколько часов после того, как Азербайджан сбил российский вертолет над Арменией, два члена экипажа при этом погибли... Россия, Франция и США — сопредседатели Минской группы, созданной ОБСЕ в 1990-х для содействия урегулированию конфликта, — несколько недель пытались добиться прекращения военных действий, однако эти усилия не привели к достижению значительного прогресса... Иран, граничащий с Арменией и Азербайджаном, также приветствовал перемирие. Иран выражал тревогу из-за ранения людей и причинения урона домам от шальных мин и ракет, разрывавшихся в приграничных сельских районах". Франция Le Figaro: "В конечном итоге последнее слово всегда остается за Россией", — констатировал западный дипломат, который долгое время участвовал в урегулировании карабахского вопроса. Это полностью подтвердилось, когда лидеры России, Армении и Азербайджана глубокой ночью в понедельник подписали соглашение о прекращении огня. Оно делает Москву гарантом завершения боевых столкновений между армянами и азербайджанцами, в которых с 27 сентября погибли 5 тыс. человек. Оно также закрепляет роль арбитра, которую традиционно играл Владимир Путин и Россия на Южном Кавказе...

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Однако над российским успехом нависла большая тень Турции, чье участие за счет поставок современного оружия и отправки наемников-джихадистов, а также региональные амбиции беспрецедентным образом проявились во время этого кризиса. В Анкаре и Баку трехстороннее соглашение немедленно охарактеризовали как победу, ясно дав понять, что азербайджанцы не остановятся на достигнутом, поскольку за эти семь недель наступательной операции они добились больше, чем за 25 лет переговоров (Минская группа ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса была основана 28 лет назад — прим. ТАСС). Что касается Турции, то она продолжит получать выгоду от стратегического партнерства с Баку за счет коридора, который свяжет анклав Нахичевань, населенный азербайджанцами, но находящийся в Армении, с Азербайджаном. И уже вопреки заявлениям России и тексту соглашения, Анкара во вторник заявила, что хочет участвовать в контроле над миротворческой деятельностью". Le Point: "Россия стала главным победителем, поскольку ей удалось исключить Турцию из дипломатической игры. Москва вновь становится региональным арбитром, и Путин получил ключ к окончательному урегулированию конфликта. Раньше в этом не было уверенности из-за неожиданного для России масштабного вмешательства Турции и мощной военной поддержки с ее стороны. Москве потребовалось много времени, чтобы оценить ситуацию... Теперь Россия вновь ставит себя в центр, говоря таким образом Армении: "Смотрите, если бы мы не вмешались, вы бы потеряли все". Конечно, Турция оказывала Азербайджану военную поддержку, но дело не только в этом. Армения придерживалась советской модели, создав контратакующую армию с танками и артиллерией, тогда как ей следовало сосредоточиться на авиации и беспилотниках. Важную роль сыграли беспилотники, которые Турция в больших количествах поставляла азербайджанцам... Эта история еще не окончена. Армии устали. Армения больше не может себе позволить жертвовать молодежью. Но нельзя исключать возобновления боевых действий, если преемник Пашиняна не признает заключенное им соглашение". Le Monde: "Иногда именно так и происходит, когда в течение 44 дней войны кто-то лжет своему народу о реальном положении дел на поле боя: непонимание и гнев охватили Ереван в ночь с 9 на 10 ноября, вскоре после объявления о "полном прекращении огня" в Нагорном Карабахе, согласованном между Арменией и Азербайджаном под эгидой Москвы. Публикуя каждый день сообщения о победах и не готовя страну к мысли о военном поражении или перспективе политического соглашения, правительство Армении утратило доверие населения". Германия Süddeutsche Zeitung: "Президенты Алиев и Эрдоган могут быть довольны. Азербайджан отвоевал значительную часть своей территории.

Если Баку будет умело вести переговоры, то даже получит шанс вернуть всю территорию

Эрдоган тоже может расслабиться. Своей новой внешнеполитической авантюрой, которая завершилась успехом, он всего за несколько недель доказал, что с Турцией как с сильной в военном отношении региональной державой нужно считаться в регионе не только Средиземного, но и Черного моря. Анкара теперь также имеет право голоса на Кавказе. Однако в Турции должны учитывать еще кое-что: они не могут совладать с человеком в Кремле. При нынешних обстоятельствах все выглядит так, будто Путин в значительной степени сам принимает решения по Нагорному Карабаху. Сразу после подписания соглашения о прекращении огня он отправил российские войска. Они должны разделять враждующие стороны. Этим молниеносным действием Путин ясно дал понять, за кем остается последнее слово на Кавказе — за Москвой". Bild: "Все произошло без ЕС и НАТО, даже без ОБСЕ, которая вела переговоры по конфликту с 1992 года, но теперь оказалась за рамками процесса. Это был полный провал. Один человек вышел победителем — президент России Владимир Путин добился прекращения огня на переговорах с лидерами Азербайджана и Армении". Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Долгое время казалось, что наступление Азербайджана на Армению при поддержке Турции будет сопровождаться сокращением российского влияния на Южном Кавказе. Оказалось, наоборот. В армяно-азербайджанской войне из-за Нагорного Карабаха появился неожиданный победитель: президент России Владимир Путин. В последние несколько недель казалось, что война приведет к снижению российского влияния на Южном Кавказе. Призывы Москвы прекратить боевые действия оставались без отклика, как и призывы западных государств. Турция твердо стояла на стороне Азербайджана в политическом и военном плане. И поэтому с наступлением азербайджанских вооруженных сил ее влияние в регионе, казалось, также росло. В Москве многие задавались вопросом, почему российское руководство наблюдало за этим отстраненно. Стало ли развитие событий сюрпризом для Москвы? В России не знали, что делать? Вполне возможно, что такие предположения вовсе не были ошибочными. Но Москве удалось повернуть ситуацию в свою пользу. Влияние Турции либо было сильно переоценено, либо Кремлю удалось его нивелировать. В понедельник Анкара выдвинула идею создания двусторонней турецко-российской рабочей группы по урегулированию конфликта. Президент Эрдоган сказал, что Азербайджан будет продолжать борьбу до тех пор, пока Нагорный Карабах не будет полностью завоеван. Спустя несколько часов стало известно о прекращении огня, соглашение было заключено без участия Турции. Размещение российских миротворческих сил на территории Азербайджана, о чем говорится в соглашении, — большой успех Москвы. Таким образом, возрастает ее влияние в бывшей советской республике, которая до сих пор всегда сохраняла дистанцию от России. Кроме того, возникает вопрос, какие аргументы или рычаги удалось использовать Путину, чтобы убедить Алиева прекратить боевые действия в тот самый момент, когда в пределах досягаемости было взятие стратегически важного города Шуша". Великобритания The Daily Telegraph: "Возможно, Кремлю и удалось обеспечить мир на Южном Кавказе своим соглашением о прекращении шестинедельного конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, однако победителем в войне стала Турция. Война также показала, что имеющееся у России пространство для маневра на Южном Кавказе ограничено. Ей нужна поддержка Турции, пусть даже держащейся на заднем плане, чтобы обеспечивать стабильность.

На эту тему Путин отметил мужество Алиева и Пашиняна в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль дважды пытался ввести режим прекращения огня, и оба раза он нарушался. Лишь теперь, когда война приближалась к завершению и несколько тысяч человек были убиты, Кремлю удалось осуществить свой замысел с мирным соглашением, и важную роль играют 2 тыс. военнослужащих из российского миротворческого соединения. Что касается Запада, то, похоже, ему было решительно все равно… Кавказ — место, где пересекаются сферы влияния России и Турции, но до недавнего времени Америка и ее союзники очень активно поддерживали там дружественные политические силы — и не только для того, чтобы обеспечить себе энергетический коридор из расположенных восточнее стран, богатых нефтью и газом. Теперь дуэт Путина и Эрдогана вновь показал, что, когда на смену политике жеста приходит политика силы, мастерство на его стороне". The Guardian: "Как говорят аналитики, заключенное при посредничестве России соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе сделает новыми важнейшими силами на Южном Кавказе Москву с Анкарой, переписавших армяно-азербайджанские гарантии безопасности при бросающемся в глаза отсутствии Запада. Миротворческая миссия, пожалуй, станет крупнейшим по масштабам российским вмешательством в регионе со времени войны в Грузии 2008 года. Россия сопротивлялась этой роли несколько недель, пока не стало понятно, что Азербайджан может вскоре захватить весь Нагорный Карабах. Теперь все внимание приковано к российским миротворцам в Нагорном Карабахе, которые играют ключевую роль в поддержании непрочного перемирия". The Independent: "Это соглашение стало также очередной значимой дипломатической победой Кремля, пытающегося в последние годы восстановить статус глобального дипломатического игрока, без которого нигде не обойтись. Однако договоренность означает поражение для Армении и может положить конец политической карьере Пашиняна, пришедшего в власти в 2018 году на волне народного протеста". Италия Corriere della sera: "Заканчивается молниеносная война Эрдогана, побеждает долгий мир Путина. После 45 дней военных столкновений во избежание новых жертв Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. С этим документом российский лидер ставит точку в конфликте, который занятые выборами США проигнорировали. В Европе не сумели предложить путь урегулирования, несмотря на инициативы французской стороны… Вполне вероятно, что за поддержанием мира не будет наблюдать европейская миссия ОБСЕ, и это еще раз доказывает, что в регионе реальное влияние делят Россия и Турция". Il Messaggero: "Россия выходит победительницей из этой взрывоопасной ситуации, которая грозила подорвать весь Кавказский регион. Для всех, не только для Турции, но и новых западных лидеров, включая Джозефа Байдена, должно быть предельно ясно, что на постсоветском пространстве командует Кремль, который не допускает внешнего вмешательства". Швейцария Le Temps: "Вместе с Анкарой Россия стала главным победителем при заключении договоренности о прекращении огня на Кавказе. Американцам и европейцам остается только считать очки. Вопрос "урегулирован" без него. В то время как Дональд Трамп все еще занят тем, что моет пол Белого дома для своего преемника Джозефа Байдена, пушки в конце концов замолчали в Нагорном Карабахе. Американский президент ничего не сделал, чтобы предотвратить эскалацию убийственного конфликта между Арменией и Азербайджаном. По прошествии шести недель он не сделал также ничего, чтобы его остановить. Россия и Турция делают ход и продолжат рисовать то, что будет дипломатическим пейзажем завтрашнего дня в ущерб Западу… После того как появилось соглашение по Нагорному Карабаху (где Турция занимает существенное место, хотя и оставляет первую роль Москве), было забыто достопочтенное Минское соглашение, которому четверть века. Таким образом, ясно: как Франция, так и США в очередной раз поставлены вне игры. Стало понятно: Южный Кавказ — это территория "естественных" исторических действий для этих двух стран в гораздо большей степени, чем для Вашингтона или Парижа. Россия зашла туда как бы пятясь, поскольку хотела пожалеть двух своих старых друзей, каковыми являются Азербайджан и Армения. И тем не менее, дав Армении увязнуть до абсурда в этой войне, приняв меры предосторожности, чтобы не противостоять намерениям Азербайджана, поддерживаемого Турцией, а затем получив согласие на отправку российских солдат, чтобы играть роль арбитра, Москва выигрывает на всех досках. Для Байдена же, как и для Эмманюэля Макрона, партия здесь уже проиграна". Чехия Mlada fronta Dnes: "Если соглашение (о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе) рассматривать как чью-либо победу, то это победа России. Это совершенно точно не капитуляция Армении. Хотя именно так произошедшее представляет Азербайджан. Его первоначальной целью было отвоевать всю территорию Нагорного Карабаха. В действительности он получит только районы, оккупированные Арменией на азербайджанской территории. В соглашении отсутствует определение собственно территории Нагорного Карабаха". Aktualne: "Мы должны спросить себя, кто же стал победителем при заключении мирного соглашения. Россия, однозначно. Она многие годы ждала, как можно использовать в своих интересах тянущийся с 80-х годов ХХ века конфликт… Москва продемонстрировала всему миру, что именно она, а не Евросоюз или США, смогла положить конец кровопролитной войне в Карабахе".

Не вызывает сомнений, что Россия в этом регионе обеспечила себе большее влияние, чем прежде

Словения Delo: "26 лет назад вмешательство Москвы закрепило победу армян, захвативших не только Нагорный Карабах, но и немалую часть территории Азербайджана в непосредственной близости от него, а теперь произошло обратное: дипломатическое вмешательство России спасло армян от полного военного поражения. Самой большой катастрофой для армян стал захват азербайджанцами второго по величине города Карабаха — Шуши, который находится всего в десятке километров от столицы НКР Степанакерта на стратегической высоте и рядом с единственной дорогой, соединяющей Карабах и Армению. После этого факта, который в понедельник пришлось признать и Еревану, стало ясно, кто победил в этой войне". Болгария Труд: "Около полуночи с понедельника на вторник в войне между Арменией и Азербайджаном была поставлена точка. Точнее, многоточие. Президент Ильхам Алиев и премьер Никол Пашинян подписали мирный договор, который прекращает военные действия. Еще более важно, что третьей стороной договора стала Россия. Это событие — новая глава в истории Кавказа, которая началась русским гамбитом". Дума: "Достигнутое перемирие — несомненно, положительная развязка событий, но с различными последствиями. Очевидно, что для Армении это поражение, за которое она должна винить саму себя, так как близоруко недооценила Азербайджан и пренебрегла возможностью мирного урегулирования спора при посредничестве Москвы, проспав новую реальность (роль Турции)... Азербайджан, очевидно, имеет основание ликовать, хотя и не добился окончательной победы. Он выполнил военную программу минимум, но не максимум: полностью прогнать армянские войска из буферной зоны. Объяснение этому — надежда решить проблемы за столом переговоров, а также опасение ухудшения ситуации из-за сбитого в понедельник над Арменией российского вертолета. Основание для геополитического ликования имеет и Россия. Она парировала вмешательство Запада и сохранила доверие к себе со стороны Азербайджана и Армении. Довольна и Турция. Обе страны в решении проблемы Карабаха стали партнерами, усилили свои позиции, но именно это может привести к их столкновению в будущем — не только из-за Карабаха, но и в борьбе за весь Кавказ". Турция Anadolu Ajansi: "Успех армии Азербайджана в ходе 44-дневной контрнаступательной фазы вынудил Армению подписать соглашение о выводе войск с исторических азербайджанских земель…Турция с самого начала боевых действий заявила о полной солидарности с Азербайджаном и осудила действия Армении... Армения, попавшая в безысходное положение на фоне провалов на фронте, была вынуждена подписать соглашение с Азербайджаном о полном прекращении военных действий и выводе армянских сил с оккупированных земель".

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