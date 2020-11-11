СМИ: в Ливане возобновились переговоры по демаркации границы с Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильская и ливанская делегации начали в среду четвертый раунд переговоров по демаркации морской границы между двумя странами, который проходит в Эн-Накуре в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth .

Все встречи команд переговорщиков проводятся на базе ВСООНЛ с ливанской стороны границы. Первый раунд состоялся там 14 октября, второй и третий - 28 и 29 октября. По данным канала NBN, участники уже представили друг другу карты, касающиеся спорных морских районов, но, по утверждениям телеканала MTV, делегации двух стран пока не сумели договориться о точке отсчета для демаркации границы. Посредники на переговорах - специальный координатор ООН по Ливану Ян Кубиш и американский дипломат Джон Десрочер - в совместном заявлении в конце октября отметили, что "переговорный процесс проходит в конструктивном духе".

В первом раунде встреч 14 октября принял участие помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, осуществлявший с 2019 года посредническую миссию между сторонами. В своем выступлении он назвал начало ливано-израильских переговоров "важным шагом, который позволит обеспечить стабильность, безопасность и процветание граждан Ливана и Израиля".

Морская граница между двумя соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена, в результате чего обе стороны оспаривают принадлежность шельфового блока 9, где предположительно имеются крупные запасы углеводородов. Речь идет об участке в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны.