СМИ: греческий полицейский ранен во время взрыва в Джидде

АФИНЫ, 11 ноября. /ТАСС/. Греческий полицейский получил легкое ранение в среду во время взрыва на кладбище в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМNА) со ссылкой на информацию из МИД.

По его словам, взрыв произошел на немусульманском кладбище в Джидде в среду утром "во время мероприятия для французских, греческих и британских экспатриантов, проживающих в стране". "Согласно дипломатическим источникам, грек из зарубежной диаспоры входит в число как минимум четверых раненых. Речь идет о греческом полицейском, который, по данным из тех же источников, получил легкие ранения", - говорится в сообщении.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на греческого чиновника сообщило, что по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии. Среди пострадавших есть гражданин этой страны.

Как указывает агентство France-Presse, инцидент произошел во время церемонии, посвященной подписанию Компьенского перемирия 1918 года. Отмечается, что на церемонии присутствовали представители консульств различных стран, включая Францию.

"Ежегодная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны, которая проходила на немусульманском кладбище в Джидде с участием нескольких генеральных консульств, в том числе Франции, сегодня утром стала целью взрыва, <...> в результате которого несколько человек получили ранения", - цитирует France-Presse заявление министерства иностранных дел Франции.