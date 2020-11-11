В Лондоне осудили дисквалификацию четырех оппозиционных депутатов в Гонконге

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании считают, что решение о дисквалификации четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга нарушает положения китайско-британской декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министра иностранных дел королевства Доминика Рааба.

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"Произвольное решение Китая лишить своих постов избранных продемократических законодателей в Гонконге представляет собой еще одно наступление на автономию и свободу Гонконга, которые гарантируются в рамках Объединенной китайско-британской совместной декларации. Кампания по притеснению, подавлению и отстранению демократической оппозиции порочит международную репутацию Китая и подрывает стабильность Гонконга в долгосрочной перспективе", - отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

В среду власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от своих обязанностей четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно дисквалифицировать не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.