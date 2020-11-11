В Варшаве проходит марш националистов

Во второй половине дня, несмотря на запреты властей, в польской столице начался традиционный Марш независимости - ежегодная акция, организуемая 11 ноября представителями националистических и ультраправых организаций. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, с флагами Польши, файерами и петардами участники шествия заблокировали центральные улицы Варшавы. К участникам акции присоединились байкеры и велосипедисты, так как ранее планировалось, что марш из-за эпидемии коронавируса пройдет только на машинах и мотоциклах.

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Польша в среду отмечает один из главных своих государственных праздников - День независимости.

За безопасностью следит полиция. Усиленные подразделения дежурят на прилегающих улицах. Из громкоговорителей сотрудники правоохранительных органов призывают собравшихся разойтись. Другие действия пока не предпринимаются.

По предварительным данным, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Социальная дистанция не соблюдается, многие пришли на акцию без масок. Как указал в беседе с журналистами представитель столичной полиции Сильвестр Марчак, сейчас главная задача - обеспечить безопасность. "Мы имеем дело с нелегальным массовым собранием", - указал он.

Из-за эпидемии коронавируса нового типа других массовых мероприятий по случаю праздника в Польше не проводится. В первой половине дня по случаю праздника прошли лишь скромные официальные мероприятия и церемонии возложения цветов с участием представителей руководства страны.

День независимости в Польше был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый вернувшимся из германского плена Юзефом Пилсудским. Под влиянием различных исторических событий праздник исчезал из календаря и даже на какое-то время был забыт поляками, но сейчас отмечается очень широко. В этом году исполнилось 102 года с момента нового обретения республикой независимости.