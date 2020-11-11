Власти Белоруссии заявили об аресте средств, поступивших для финансирования протестов

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил об аресте средств, поступивших в страну для финансирования протестных акций, и привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу одного из основателей компании BY_help Алексея Леончика.

"В ходе расследования из ДФР КГК (департамента финансовых расследований Комитета госконтроля - прим. ТАСС) получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу", - говорится в сообщении СК Белоруссии, опубликованном в среду в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, "установлены факты перечисления с подконтрольного ему (Леончику - прим. ТАСС) счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие". В ведомстве добавили, что для пресечения дальнейшей преступной деятельности на эти средства наложен арест. "Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий", - добавили в СК.

На своей странице в Facebook 10 ноября Леончик написал, что "по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи". Затем один из сооснователей компании BY_help Андрей Стрижак сообщил порталу tut.by, что общая сумма, на которую был наложен арест, - более 1,4 млн белорусских рублей (около $545 тыс.).