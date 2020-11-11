И.о. президента Киргизии подписал закон о снижении избирательного порога для партий до 3%

БИШКЕК, 11 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о снижении избирательного порога для политических партий на выборах с 7% до 3%. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Данным законом предусматривается снижение избирательного порога с 7% до 3%", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, документ принят киргизским парламентом 22 октября.

"Данный конституционный закон разработан в целях создания правовых условий для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, путем снижения избирательного порога и избирательного залога для политических партий", - отмечается в сообщении.

Новый закон предусматривает отмену так называемой формы номер 2, которая позволяет голосовать избирателям не по месту прописки, уменьшение размера избирательного залога для политических партий с 5 млн сомов ($60,9 тыс.) до 1 млн сомов ($12,2 тыс.), а также возврат избирательного залога кандидатам в президенты и политическим партиям, которые на выборах главы государства и парламентских выборах смогут набрать более 1% голосов избирателей.

"Закон вступает в силу со дня официального опубликования", - подчеркивается в сообщении.