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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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В Германии заявили, что "с облегчением приняли к сведению" прекращение огня в Карабахе

При этом в МИД ФРГ настаивают на переговорах о полноценном решении конфликта

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ испытывает чувство облегчения в связи с соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, но настаивает на переговорах о полноценном решении конфликта. Об этом заявил в среду журналистам представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

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"Мы с облегчением приняли к сведению заключенное <...> соглашение", - сказал он. "Теперь нужно создать предпосылки для того, чтобы помочь всем, кто оказался в бедственном гуманитарном положении", - заявил представитель ведомства.

По его словам, теперь необходимо начать "обстоятельные переговоры для долгосрочного решения" конфликта. Бургер добавил, что ФРГ "будет сопровождать" этот процесс.

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АзербайджанАрменияГерманияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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