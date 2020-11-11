Полиция Польши применила газ на Марше независимости в Варшаве

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Польская полиция в среду применила газ в направлении участников традиционного Марша независимости - ежегодной акции, организуемой 11 ноября представителями националистических и ультраправых организаций по случаю отмечаемого в этот день Дня независимости Польши.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, во второй половине дня в центре Варшавы собралась большая группа в основном молодых людей. С флагами Польши, файерами и петардами участники шествия заблокировали центральные улицы Варшавы. К участникам акции присоединились автомобилисты, байкеры и велосипедисты, так как ранее планировалось, что марш пройдет из-за эпидемии коронавируса только на машинах и мотоциклах.

Изначально усиленные подразделения полиции только наблюдали за происходящим и призывали собравшихся из громкоговорителей разойтись, так как массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса в Польше запрещены. Спустя более часа полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие файеры. Проводятся задержания.

По предварительным данным, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Они шествуют от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы. Как указал в беседе с журналистами представитель столичной полиции Сильвестр Марчак, сейчас главная задача - обеспечить безопасность. "Мы имеем дело с нелегальным массовым собранием", - указал он.

В последние годы во время Марша независимости в Варшаве регулярно доходило до драк, потасовок, столкновений с полицией или участниками контрдемонстраций. В 2013 году маршрут марша пролегал возле российского посольства. Тогда агрессивно настроенные участники акции забросали территорию диппредставительства петардами, бутылками и камнями, подожгли полицейскую будку у забора и пытались сломать ворота.