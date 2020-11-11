Оппозиция Армении требует от Пашиняна до полуночи подать в отставку

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные политические силы Армении, которые в среду вечером продолжают акцию протеста у здания парламента в центре Еревана, потребовали у премьер-министра Никола Пашиняна до 24:00 (23:00 мск) подать в отставку. Демонстрацию показывают в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Мы требуем, чтобы Пашинян до 24:00 подал в отставку. Если нет, то соответствующее решение должен принять парламент страны. Мы будем ждать до 24:00, и если не будет отставки, то мы в после полуночи созовем пресс-конференцию и представим наши дальнейшие шаги. В любом случае, Пашинян должен уйти", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В настоящее время демонстранты продолжают акцию протеста у здания парламента, перекрыв часть центрального проспекта Баграмяна. Здание оцеплено силовиками.

Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившегося положения.