СМИ: в Южном Судане 16 человек погибли в межобщинных столкновениях

ПРЕТОРИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли за последние несколько суток в межобщинных столкновениях в северной части Южного Судана. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

"В столкновениях между двумя общинами, которые происходили с 8 по 10 ноября, были убиты 16 человек, еще 47 получили ранения", - заявил Бона Панек Биар, губернатор штата Вараб. По его словам, кровопролитие прекратилось только после вмешательства правительственных войск.

В северных районах Южного Судана регулярно происходят стычки между различными группами населения. Часть из них вызвана кражами скота, другие возникают из-за споров вокруг прав на владение землей и доступа к водным ресурсам. Во многом это стало следствием возвращения к местам своего постоянного жительства сотен тысяч беженцев после создания в минувшем феврале правительства национального единства с участием оппозиции.