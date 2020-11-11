Новый раунд переговоров по демаркации израильско-ливанской границы пройдет в декабре

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Следующий, пятый раунд переговоров по демаркации морской границы между Израилем и Ливаном пройдет в начале декабря. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в среду совместном заявлении американского правительства и специального координатора ООН по Ливану Яна Кубиша.

"Сегодня [в среду] представители правительств Израиля и Ливана провели продуктивные переговоры при посредничестве Соединенных Штатов, которые были организованы аппаратом специального координатора ООН по Ливану. Мы сохраняем надежду на то, что эти переговоры приведут к долгожданному урегулированию. Стороны обязались продолжить переговоры в начале декабря", - отмечается в документе.

В среду, как сообщила газета Yedioth Ahronoth, израильская и ливанская делегации начали четвертый раунд переговоров по демаркации морской границы между двумя странами, который проходит в Эн-Накуре в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Все встречи команд переговорщиков проводятся на базе ВСООНЛ с ливанской стороны границы. Первый раунд состоялся там 14 октября, второй и третий - 28 и 29 октября. По данным канала NBN, участники уже представили друг другу карты, касающиеся спорных морских районов, но, по утверждениям телеканала MTV, делегации двух стран пока не сумели договориться о точке отсчета для демаркации границы.

Морская граница между двумя соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена, в результате чего обе стороны оспаривают принадлежность шельфового блока 9, где предположительно имеются крупные запасы углеводородов. Речь идет об участке в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны.