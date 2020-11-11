СМИ: Трамп победил на Аляске, добрав голоса трех выборщиков в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп обеспечил себе победу в штате Аляска (три выборщика) по итогам выборов, состоявшихся в США 3 ноября. С таким прогнозом выступили в среду телекомпании NBC и CNN.

По их оценке, Трамп набирает 56,9% голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Его соперник демократ Джозеф Байден заручился 39,1% голосов избирателей штата. Таким образом действующий президент США получает 217 голосов членов коллегии выборщиков, а Байден остается при 279.

Ведущие американские СМИ пока не прогнозируют исход подсчета голосов в штатах Северная Каролина (15 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков) и Аризона (11 выборщиков). Голосов выборщиков этих трех штатов недостаточно для того, чтобы Трамп набрал 270, необходимых для переизбрания главой государства.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.