СМИ: некоторые спонсоры республиканцев отказываются финансировать судебные тяжбы Трампа

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Некоторые спонсоры Республиканской партии США отказываются финансировать связанные с результатами прошедших президентских выборов судебные тяжбы американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает в среду со ссылкой на источники газета USA Today .

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) США намерен собрать по крайней мере $60 млн, которые понадобятся команде Трампа в рамках судебных процессов, связанных с результатами подсчета голосов в ряде штатов.

Как отмечает газета, некоторые спонсоры республиканцев стали выделять средства на другие важные вопросы, например на второй тур выборов в штате Джорджия, где на кону стоят сразу два места в Сенате Конгресса США. Победа республиканцев гарантирует им сохранение контроля над верхней палатой американского законодательного органа.

Как сообщили источники газеты, такое решение было принято в связи с тем, что судебные процессы могут привести к "нескольким победам в сражениях, но не в войне". Отказ спонсоров республиканцев от финансирования судебных тяжб поставит избирательный штаб президента в трудное положение, поскольку тот оспаривает результаты во многих штатах страны, что, по мнению газеты, потребует десятков миллионов долларов судебных издержек.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых обеспечивают ему победу над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Трамп не признает поражение. Он и его команда намерены в суде оспорить результаты подсчета голосов в ряде штатов, поскольку там якобы имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.