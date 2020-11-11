В ОБСЕ приветствовали прекращение боев в Нагорном Карабахе

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. Председательство Албании в ОБСЕ в среду приветствовало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

"Председательство Албании в ОБСЕ приветствует прекращение боестолкновений в Нагорном Карабахе. Для достижения устойчивого мира международное посредничество должно помогать обеспечивать, чтобы любое согласованное решение было долговременным и совместимым с гуманитарными принципами", - говорится в сообщении председателя ОБСЕ в Twitter.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.