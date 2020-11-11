Штаб Трампа подал иск в Мичигане в связи с нарушениями при подсчете голосов избирателей

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал в среду новый иск в суд штата Мичиган в связи с допущенными, по его мнению, нарушениями при подсчете голосов избирателей. Соответствующее сообщение предвыборная кампания главы государства разместила в Twitter.

"Штаб Трампа подал иск в федеральный суд Мичигана в связи с многочисленными свидетельствами нарушений, некомпетентным и неправомерным подсчетом голосов", - отметили представители президента.

Во вторник юрисконсульт штаба республиканца Мэтт Морган заявил о требовании не подтверждать результаты голосования на президентских выборах до тех пор, пока не будет доказано, что все обработанные в штате бюллетени были поданы на законных основаниях. Как сообщила газета Washington Examiner, в новом иске утверждается, что многие наблюдатели от Республиканской партии были исключены из процесса подсчета отправленных по почте бюллетеней в округе Уэйн, где расположен Детройт, крупнейший город штата. Отмечается, что наблюдатели-республиканцы также подверглись преследованию и запугиванию.

По информации телеканала Fox News, кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден лидирует в Мичигане (16 выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,9%.

Судебные тяжбы

Избирательный штаб Трампа и представители Республиканской партии подали целый ряд исков с целью оспорить процесс подсчета голосов по меньшей мере в пяти штатах по итогам президентских выборов. В Мичигане штаб Трампа ранее подал иск с требованием остановить обработку бюллетеней из-за ненадлежащего допуска к процессу подсчета наблюдателей-республиканцев. Это требование, однако, было отклонено.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.