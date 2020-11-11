Полиция Польши применила гладкоствольное оружие на марше в День независимости в Варшаве

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Польская полиция в среду применила гладкоствольное оружие в столкновениях во время традиционного Марша независимости - ежегодной акции, организуемой 11 ноября представителями националистических и ультраправых организаций по случаю отмечаемого в этот день Дня независимости Польши. Об этом сообщила в среду в Twitter варшавская полиция.

"С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего права проводятся действия подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения. Используются средства непосредственного принуждения, в том числе перцовый газ, а в индивидуальных случаях - гладкоствольное оружие", - указано в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, во второй половине дня в центре Варшавы собралась большая группа молодых людей. С флагами Польши, файерами и петардами участники шествия заблокировали центральные улицы Варшавы. К участникам акции присоединились автомобилисты, байкеры и велосипедисты, так как ранее планировалось, что марш пройдет из-за эпидемии коронавируса только на машинах и мотоциклах.

Изначально усиленные подразделения полиции только наблюдали за происходящим и призывали собравшихся из громкоговорителей разойтись, так как массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса в Польше запрещены. Спустя более часа дошло до столкновений хулиганов с полицией. Также в окно одного из жилых домов, расположенного по трассе следования участников марша, попал брошенный одним из них горящий файер. Случился пожар.