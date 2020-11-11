В Армении полицейские выдвинулись навстречу бросившим дымовую шашку

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция Армении не начинала спецоперацию по разгону протестующих у здания парламента страны, а выдвинулись навстречу бросившим дымовую шашку. Об этом сообщил журналистам представитель полиции.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

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"Кто-то бросил дымовую шашку, мы были вынуждены выдвинуться вперед, но мы не намерены разгонять митинг", - отметил он.

Митинг у парламента продолжается, здание оцепили силовики.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписания трехстороннего заявления по прекращению военных действий по Нагорному Карабаху. Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра.