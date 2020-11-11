Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии до 14 тыс. голосов

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над республиканцем Дональдом Трампом в штате Джорджия (16 выборщиков) до 14 111. Эта информация размещена в среду на сайте вице-губернатора штата Брэда Раффенспергера (республиканец).

На прошлой неделе разрыв достигал порядка 10 тыс. голосов. На данный момент власти Джорджии завершили обработку бюллетеней во всех 159 округах штата. Власти 97 округов (более 60%) сертифицировали итоги подсчета.

Байден лидирует, набирая 49,52% голосов, Трамп отстает с 49,24%. Эти результаты являются неофициальными и, как отмечается на сайте, "могут не включать все бюллетени, заполненные досрочно или условно". Под условными в США понимают бюллетени, поданные очно на избирательных участках лицами, не внесенными ранее в списки зарегистрированных избирателей.

Раффенспергер подтвердил, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах.