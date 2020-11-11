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Выборы президента США - 2020

Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии до 14 тыс. голосов

Власти штата завершили обработку бюллетеней во всех 159 округах

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над республиканцем Дональдом Трампом в штате Джорджия (16 выборщиков) до 14 111. Эта информация размещена в среду на сайте вице-губернатора штата Брэда Раффенспергера (республиканец).

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На прошлой неделе разрыв достигал порядка 10 тыс. голосов. На данный момент власти Джорджии завершили обработку бюллетеней во всех 159 округах штата. Власти 97 округов (более 60%) сертифицировали итоги подсчета.

Байден лидирует, набирая 49,52% голосов, Трамп отстает с 49,24%. Эти результаты являются неофициальными и, как отмечается на сайте, "могут не включать все бюллетени, заполненные досрочно или условно". Под условными в США понимают бюллетени, поданные очно на избирательных участках лицами, не внесенными ранее в списки зарегистрированных избирателей.

Раффенспергер подтвердил, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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