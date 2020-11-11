Оппозиция призвала демонстрантов у здания парламента Армении разойтись по домам

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Лидеры оппозиции Армении призвали участников демонстрации у здания парламента, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна и проведения внеочередного заседания законодательного органа, разойтись по домам и ждать дальнейших указаний.

"Дорогие друзья, мы призываем разойтись по домам. На сегодня митинг окончен, в 00:30 (23:30 мск) мы созовем пресс-конференцию и скажем о дальнейших решениях. Пашинян должен уйти ", - отметил, в частности, представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян.