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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посол Азербайджана в РФ указал, что речь о присутствии турецких солдат в Карабахе не идет

Турция в рамках совместного с Россией центра будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня, пояснил Полад Бюльбюль оглы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Турция в рамках совместного с РФ центра будет участвовать в техническом контроле за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, турецких миротворцев в регионе не будет. Об этом заявил в среду посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в интервью телеканалу РБК.

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"Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления", - сказал он.

По словам посла, нет необходимости присутствия турецкого военного контингента в Карабахе.

Пресс-служба азербайджанского президента 10 ноября сообщила, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта и создание "турецко-российского миротворческого центра" в регионе.

11 ноября президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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