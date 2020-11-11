Посол Азербайджана в России заявил, что в Баку считают карабахский вопрос решенным

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Проблема конфликта в зоне Нагорного Карабаха решена и больше не стоит перед Азербайджаном. Об этом заявил в среду посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в интервью телеканалу РБК.

"Это не перемирие, это решение карабахского вопроса. <...> Больше такая проблема перед Баку не стоит, этой проблемы уже нет, она решена", - сказал он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.