Sky: король Бахрейна назначил наследного принца новым премьером страны

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа назначен в среду новым премьером страны. Как передает телеканал Sky News Arabia, соответствующий указ издал король шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

Бывший глава Совета министров королевства Халифа бен Сальман Аль Халифа умер минувшим утром в США в американской клинике, где проходил лечение, не дожив две недели до 85-летия. Он стал долгожителем на посту премьера, и, как считалось, занимал свой пост дольше всех в мире.

Экс-премьер был назначен на свой пост 15 августа 1971 года, на следующий день после провозглашения независимости Бахрейна, и возглавлял правительство до самой смерти. Он стал долгожителем на этом посту, занимав его почти пять десятилетий, и по праву считается рекордсменом по времени нахождения в кресле премьер-министра. Сыграл значительную роль в строительстве государственного управления и модернизации королевства. В соответствии с конституцией 2002 года часть его полномочий перешла королю, который получил право назначать и увольнять министров. Принц Халифа бен Сальман Аль Халифа был самым богатым членом правящей семьи и одним из крупнейших бизнесменов в королевстве.

Что касается его относительно молодого преемника, наследник престола принц Сальман родился 21 октября 1969 года. Он - старший сын короля и его первой жены Сабики бинт Ибрагим. Сейчас ему 51 год, свой титул кронпринца он получил в мае 1999 года, с марта 2013 года был назначен первым заместителем премьер-министра и, по сути, в последнее время управлял правительством. Женат, имеет 4 детей.