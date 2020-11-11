{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутатов правящей партии призвали прийти в парламент Армении

Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян гарантировал безопасность трем представителям партии "Мой шаг", без которых невозможно созвать экстренное заседание

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян гарантировал безопасность трем депутатам от правящей партии "Мой шаг" и призвал их явиться в парламент для начала работы совета Национального собрания. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Facebook.

На эту тему
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

"Для начала работы совета необходимо три депутата, а для созыва экстренного заседания необходимо 33 депутата. Если в ближайшее время депутаты от правящей партии не придут в парламент, мы будем вынуждены сообщить о парламентском кризисе", - сказал Марукян.

Протестующие проводят акцию протеста у здания парламента, перекрыв часть центрального проспекта Баграмяна. Здание оцеплено силовиками. Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
Sky: король Бахрейна назначил наследного принца новым премьером страны
Бывший глава Совета министров королевства Халифа бен Сальман Аль Халифа умер утром 11 ноября
Читать полностью