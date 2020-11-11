Заседание совета парламента Армении не состоялось из-за отсутствия кворума

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Заседание совета парламента Армении, который должен определить, ставить ли на повестку возможного внеочередного заседания Национального собрания вопрос об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом журналистам в среду сообщила депутат от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

По ее данным, на заседание не явились трое парламентариев от правящей партии "Мой шаг". "Депутаты от правящей партии не пришли на заседание совета парламента. Из-за отсутствия кворума заседание не состоялось", - сказала Зограбян.