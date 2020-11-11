Facebook продлила запрет на политическую рекламу в США на месяц из-за выборов

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Администрация социальной сети Facebook продлила еще на месяц запрет на размещение рекламы политического характера в американском сегменте интернета. Об этом в среду телеканалу CNBC сообщил представитель компании Facebook.

"Временная пауза в размещении рекламы, посвященной политике и социальным вопросам, остается в силе в США в рамках продолжающихся усилий, направленных на защиту выборов", - пояснили в компании. "Рекламодателям следует готовиться к продлению [запрета] еще на один месяц, хотя возможность возобновить рекламу может предоставиться и раньше", - добавил представитель Facebook.

С 27 октября на платформах компании действует запрет на размещение рекламы политического характера. Эта мера принята в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения американских избирателей.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим главой государства Дональдом Трампом в борьбе за пост президента США. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.