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Оппозиция в Армении объявила о парламентском кризисе

Попытки созвать заседание совета парламента будут предприняты и в четверг, сообщил секретарь партии "Процветающая Армения" Арман Абовян

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Оппозиция в Армении расценивает как парламентский кризис провал заседания совета парламента, который должен был принять решение о созыве экстренного заседания законодательного органа. Такую оценку в беседе с корреспондентом ТАСС дал в среду представитель совета, секретарь партии "Процветающая Армения" Арман Абовян.

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"Кворум не собрался, заседание совета парламента не состоялось. Это означает, что в стране парламентский кризис. Мы будем продолжать бороться, используя все возможности конституции", - сказал Абовян от имени присутствующих членов совета. Он также отметил, что попытки созвать заседание совета будут предприняты и в четверг.

В среду из-за отсутствия кворума не состоялось заседание совета парламента Армении, который должен определить, ставить ли на повестку возможного внеочередного заседания Национального собрания (однопалатный парламент) вопрос об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. В случае, если кворум все-таки соберется, должно состояться внеочередное заседание парламента, к созыву которого призвал ряд депутатов с целью добиться отставки Пашиняна и денонсировать совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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