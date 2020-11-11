Президент ЮАР продлил до 15 декабря режим общенационального бедствия из-за коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса объявил о продлении режима общенационального бедствия в стране в связи с пандемией до 15 декабря текущего года. Глава государства выступил в среду с телевизионным обращением к народу.

"Число заразившихся коронавирусом и умерших в связи с ним в последние два месяца в ЮАР существенно сократилось, однако пандемия еще не завершилась, в провинции Восточный Кейп сейчас произошел всплеск числа инфицированных, - отметил глава государства. - Я принял решение продлить до 15 декабря режим общенационального бедствия".

Сирил Рамапоса отметил, что власти и граждане ЮАР должны сделать все, чтобы не допустить в стране второй волны коронавируса. Он сообщил, что значительный рост в последние две недели числа заразившихся коронавирусом в провинции Восточный Кейп вызван распространением инфекции в университетах и школах. "Сейчас правительством разработан план, который должен не допустить в других регионах новой вспышки коронавируса", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что ношение маски является лучшим средством против угрозы заразиться коронавирусом и заразить других. "Поддержание дистанции между людьми также очень важно, особенно в общественных местах", - подчеркнул президент. По его словам, каждый житель ЮАР должен скачать специальное приложение для смартфона, которое позволяет получать необходимую информацию о распространении инфекции в каждом отдельном районе страны, а также сократить число возможных контактов с заболевшими.

Президент ЮАР указал, что во многих странах мира сейчас началась вторая волна коронавируса. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить подобного развития ситуации у нас", - подчеркнул Рамапоса.

В ЮАР на текущий день насчитывается больше всего инфицированных и умерших от последствий заражения коронавирусом среди всех стран Африки - 738 525 и 20 011 соответственно.