Кравчук заявил, что Киев "выполнял и будет выполнять минские договоренности"

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе готова работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками. Об этом заявил в среду глава украинской делегации Леонид Кравчук после очередного заседания в режиме видеоконференции.

Он заверил, что Киев "выполнял и будет выполнять решения, принятые в "нормандском" формате, и минские договоренности". По словам Кравчука, украинская делегация считает очень важным проведение до конца текущего года новой встречи "нормандской четверки" на высшем уровне, которая "стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнению".

Говоря о заседании контактной группы, глава украинской делегации отметил, что "в целом можно отметить определенное продвижение на всех четырех направлениях". "Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда - прим. ТАСС) в обоих направлениях", - отметил Кравчук в Facebook.

По его словам, "сторонам удалось достичь определенного продвижения" в обсуждении условий разблокирования работы КПВВ со стороны неподконтрольной Киеву части Донбасса. "Эти условия чисто технические", - добавил глава делегации.

Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что "стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям".