Додон рассматривает возможность опротестовать результаты выборов президента Молдавии

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон рассматривает возможность опротестовать результаты первого тура выборов из-за подозрений в нарушениях.

"Я не исключаю, что если у нас будут доказательства подкупа избирателей, то мы поставим под сомнение голосование на определенных участках в некоторых странах. Это по законодательству возможно. <…> Мы проверяем эту информацию", - заявил он в среду в интервью телеканалу "Рен-ТВ Молдова".

По его словам, в ходе голосования 1 ноября в его избирательный штаб поступала информация об организованной доставке избирателей на участки и нарушениях с использованием старых удостоверений личности. "Такие документы позволяют многократно голосовать на разных участках. <…> Сигналы приходили в основном из европейских стран", - уточнил президент.

Додон сказал, что обсудил информацию о нарушениях в ходе первого тура с послами европейских стран. "Мы также проинформировали правоохранительные органы и ЦИК [Центральную избирательную комиссию]", - пояснил он.

По данным ЦИК, во второй тур вышли руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон с результатом 439 тыс. голосов избирателей. За голосованием 1 ноября следили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств, Евросоюза, которые признали выборы корректными.